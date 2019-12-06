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18:14 (мск), источник: Sport24

Русские гандболистки отомстили шведкам за Евро. Но за 7 минут до конца мы были в шаге от провала

Наши вратари сегодня божили.

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Источник: rushandball.ru

Четыре матча команда Амброса Мартина шла без потерь. И вот он — момент истины. Первое место в группе россиянки разыгрывали со сборной Швеции. Обе команды уже квалифицировались в следующий раунд, но победа в этом матче помогла бы кому-то чуть позже.

Сборная России была лучше скандинавок по разнице мячей. Шведки много затолкали в ворота соперниц, но и пропускали не меньше. Хотя год назад на чемпионате Европы они были гораздо круче нашей команды. Тогда наши проиграли с разницей в 9 мячей (30:39) — антирекорд. Но, смотря на девчонок, сложно было представить, что такое может повториться.

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Зато в этом был уверен тренер шведок. Правда, он ошибся. В начале матча голы давались с трудом обеим командам. А потом соперницы начали фолить и уходить с площадки одна за другой, оставляя ворота пустыми. Это решение и убило их игру в первом тайме.

Пенальти Ярославы Фроловой, сейв в соавторстве со штангой Анны Седойкиной, и вот уже мы ведем — 4:2. После тайм-аута скандинавок россиянки соорудили пару быстрых атак: Юлия Манагарова забросила из центра поля в пустые ворота, Анна Вяхирева мощно залупила гол от штанги, Фролова в угол — 10:6.

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Наши надежно работали в обороне, шведкам тяжело было бросать из неудобных позиций, и все результативные атаки продолжились с российской стороны. Но местами было непросто. Блом, Хагман, Жилинскайте и Робертс сделали классный рывок — 11:13.

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Но против Фроловой и Вяхиревой у шведок до сих пор не было никаких идей, и 16:12 на табло после первого тайма наших полностью устраивало.

А вот шведок — вряд ли. И они включили все оставшееся упорство на последнюю 30-минутку. После удаления Фроловой разрыв снова сократился до двух мячей — 18:16. Судьи некоторое время закрывали глаза на шведское бесчинство, наши ошибались, и игра зависла.

Пока ее не встряхнула Вяхирева. Неудачный перехват Анна компенсировала крутым мячом в пустые ворота при семи полевых игроках у шведок. Ее порыв поддержала Полина Кузнецова и тоже расстреляла одинокие ворота — 20:16.

Ко всему начались ошибки у скандинавок, и бросок под перекладину от Фроловой снова сделал счет комфортным — 24:19. За 7 минут до конца матча россиянки начудили и остались на поле вчетвером. Но вышедшая Виктория Калинина сделала несколько блестящих сейвов.

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Удачная атака Владлены Бобровниковой и два выхода один на один от Кузнецовой стали неожиданностью для скандинавок. Счет 27:19 выглядел вроде приговора. Шведки начали терять много мячей и смирились с поражением. А наши девушки никак не унимались и напоследок забили еще три красивых мяча — 30:22.

И что там говорил шведский тренер про победу?

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