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7 декабря, источник: БЕЛТА

Определились участники основного этапа женского ЧМ по гандболу

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате мира по гандболу в японском Кумамото определились 12 участников основного этапа, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После завершения первого группового этапа образованы две группы по 6 команд. Они продолжат игры с учетом очков, набранных в матчах между собой:

Группа 1 — Нидерланды (4 очка), Германия (3), Норвегия (2), Республика Корея (2), Дания (1), Сербия (0);.

Группа 2 — Россия (4), Испания (4), Швеция (2), Черногория (2), Румыния (0), Япония (0).

Встречи основного этапа пройдут с 8 по 11 декабря, после чего по две лучшие команды выйдут в плей-офф. Полуфиналы состоятся 13 декабря, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые медали пройдут 15 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем два года назад в Германии, золото завоевали гандболистки Франции, победившие в финале норвежек (23:21). Бронза досталась команде Нидерландов, обыгравшей за 3-е место шведок (24:21).

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