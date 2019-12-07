Определились участники основного этапа женского ЧМ по гандболу

Источник: РИА "Новости"

После завершения первого группового этапа образованы две группы по 6 команд. Они продолжат игры с учетом очков, набранных в матчах между собой:

Группа 1 — Нидерланды (4 очка), Германия (3), Норвегия (2), Республика Корея (2), Дания (1), Сербия (0);.

Группа 2 — Россия (4), Испания (4), Швеция (2), Черногория (2), Румыния (0), Япония (0).

Встречи основного этапа пройдут с 8 по 11 декабря, после чего по две лучшие команды выйдут в плей-офф. Полуфиналы состоятся 13 декабря, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые медали пройдут 15 декабря.