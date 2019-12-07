Шевцов назвал расширенный состав гандбольной сборной на ЧЕ-2020

Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе сыграет в группе А в австрийском Граце вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной этап выйдут по две лучшие сборные из 6 предварительных квартетов.