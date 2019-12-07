Шевцов назвал расширенный состав гандбольной сборной на ЧЕ-2020

В состав включено 28 гандболистов:
вратари — Вячеслав Солдатенко («Бакэу», Румыния), Артем Подосинов («Бийер», Франция), Иван Мороз, Алексей Кишов (оба — СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);.
полевые игроки — Андрей Юринок, Максим Баранов, Никита Вайлупов, Вячеслав Шумак, Артем Кулак (все — БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Денис Рутенко, Николай Алехин, Вячеслав Бохан, Дмитрий Камышик, Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков, Юлиан Гирик (все — СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба — «Виве», Кельце, Польша), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба — «Мотор», Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук («Рийхимяки», Финляндия), Алексей Шинкель («Балатонфюред», Венгрия), Максим Гайдученко («Сен-Рафаэль», Франция), Артур Карвацкий («Олипиакос», Пирей, Греция), Александр Подшивалов («Минден», Германия), Олег Астрашапкин («Чурго», Венгрия).
В окончательную заявку на участие в континентальном первенстве войдут 18 гандболистов (16 основных и 2 запасных).
Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе сыграет в группе А в австрийском Граце вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной этап выйдут по две лучшие сборные из 6 предварительных квартетов.