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8 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Норвежские гандболистки обыграли датчанок в матче чемпионата мира

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гандболистки сборной Норвегии обыграли команду Дании в матче основного раунда чемпионата мира в Японии.

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Встреча группы I завершилась со счетом 22:19.

Результаты других встреч дня:

Сербия — Южная Корея — 36:33,

Нидерланды — Германия — 23:25,

Черногория — Япония — 30:26,

Испания — Швеция — 28:28.

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