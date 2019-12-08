Норвежские гандболистки обыграли датчанок в матче чемпионата мира

Норвежские гандболистки обыграли датчанок в матче чемпионата мира

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гандболистки сборной Норвегии обыграли команду Дании в матче основного раунда чемпионата мира в Японии.