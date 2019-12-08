Норвежские гандболистки обыграли датчанок в матче чемпионата мира
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гандболистки сборной Норвегии обыграли команду Дании в матче основного раунда чемпионата мира в Японии.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гандболистки сборной Норвегии обыграли команду Дании в матче основного раунда чемпионата мира в Японии.
Встреча группы I завершилась со счетом 22:19.
Результаты других встреч дня:
Сербия — Южная Корея — 36:33,
Нидерланды — Германия — 23:25,
Черногория — Япония — 30:26,
Испания — Швеция — 28:28.