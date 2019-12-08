Лидеры гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты мужского чемпионата Беларуси по гандболу сегодня одержали свои одиннадцатые победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты мужского чемпионата Беларуси по гандболу сегодня одержали свои одиннадцатые победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл в Могилеве местный клуб «Машека» с разгромным результатом 40:24.
Главные конкуренты брестчан —
Брестчане и минчане набрали по 24 очка, одержав по 11 викторий и потерпев по поражению друг от друга. В Минске армейцы выиграли с результатом 27:24, а в Бресте уступили с минимальной разницей в счете — 24:25. Третье место в турнирной таблице занимает «Машека» — 11 очков, у команды «БГУФК-Минск» 9 баллов, по 6 очков набрали «Гомель» и гродненский «Кронон».