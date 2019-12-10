Брестский гандбольный клуб имени Мешкова примет «Металопластику» в матче SEHA-лиги

В первом круге брестчане проиграли «Металопластике» на ее арене со счетом 33:35. Для БГК сегодняшний поединок станет 9-м, предпоследним в предварительной группе В. Сейчас положение здесь таково: «Веспрем» (Венгрия) — 18 очков (7 матчей), БГК имени Мешкова — 15 (8), «Загреб» — 15 (7), «Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 9 (8), «Металопластика» (Сербия) — 9 (8), «Спартак» (Россия) — 3 (8). За победу в матчах этого турнира команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

В группе А украинский «Мотор», в составе которого выступают белорусы Борис Пуховский и Максим Бабичев, сегодня сыграет в Запорожье с «Войводиной» из сербского Нови-Сада. Положение команд: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 21 (8), «Мотор» — 18 (8), «Войводина» — 15 (9), «Татран» (Прешов, Словакия) — 15 (9), «Нексе» (Нашице, Хорватия) — 6 (8), «Пекин» (Китай) — 0 (8).

После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в ¼ финала разыграют клубы, которые займут 3−6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в «Финале четырех».