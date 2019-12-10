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14:24 (мск), источник: ТАСС

Трефилов: Спортсмены должны показывать результат на Олимпиаде, выступая под любым флагом

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Выступающие на Олимпийских играх спортсмены должны показывать хороший результат независимо от того, под каким флагом они соревнуются. Такое мнение журналистам во вторник высказал вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

«Что касается WADA, то так много уже сказано. Мне, конечно, особенно обидно, что люди, которые принимали решение об отстранении, и люди, которые делали все это, берут и вот так выбрасывают 140 миллионов человек, хватит ерундой заниматься, в политику в спорте играть. Да, понимаю, спорт уже и есть политика, но остановитесь хотя бы, где-то же должна быть эта остановка», — считает Трефилов.

«Если попадаем на Олимпиаду, то даже под флагом пяти колец надо доказывать, что есть такие спортсмены, есть такие чемпионы и есть такая страна. Важен результат, напомним тем самым о себе, что мы есть, что мы — живы. Хочется, чтобы наши руководители больше не вляпывались, всей правды мы, конечно, до конца не знаем и не узнаем — да ну нам это не нужно. Нам нужно, чтобы команда была на Олимпиаде и чтобы все знали — есть такая страна Россия, которая может немножко подпортить кому-нибудь портрет», — отметил Трефилов.

Специалист подчеркнул, что отсутствие гимна и флага сильнее сказалось бы на советских атлетах.

«Отсутствие гимна? На сегодняшнем поколении это так не отражается, как на нашем, я в шесть утра просыпался с гимном Советского Союза и ложился тоже с ним. Они-то уже другое поколение, но все равно, гимн и флаг должны обязательно быть, буду рад, даже если вынесут знамя Победы. Будем надеяться, надежда — это главное», — заключил Трефилов.

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