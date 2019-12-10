Трефилов: Спортсмены должны показывать результат на Олимпиаде, выступая под любым флагом

Источник: РИА "Новости"

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

«Что касается WADA, то так много уже сказано. Мне, конечно, особенно обидно, что люди, которые принимали решение об отстранении, и люди, которые делали все это, берут и вот так выбрасывают 140 миллионов человек, хватит ерундой заниматься, в политику в спорте играть. Да, понимаю, спорт уже и есть политика, но остановитесь хотя бы, где-то же должна быть эта остановка», — считает Трефилов.

«Если попадаем на Олимпиаду, то даже под флагом пяти колец надо доказывать, что есть такие спортсмены, есть такие чемпионы и есть такая страна. Важен результат, напомним тем самым о себе, что мы есть, что мы — живы. Хочется, чтобы наши руководители больше не вляпывались, всей правды мы, конечно, до конца не знаем и не узнаем — да ну нам это не нужно. Нам нужно, чтобы команда была на Олимпиаде и чтобы все знали — есть такая страна Россия, которая может немножко подпортить кому-нибудь портрет», — отметил Трефилов.

Специалист подчеркнул, что отсутствие гимна и флага сильнее сказалось бы на советских атлетах.