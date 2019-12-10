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14:46 (мск), источник: ТАСС

Глава Федерации гандбола России: Лучше бы я не поехал на Олимпиаду, а не российский флаг

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев высказал предложение о создании специальной рабочей группы в рамках МИД, которая будет защищать интересы российских атлетов. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

«Истерики быть не должно, должна быть планомерная работа, направленная на смягчение обстоятельств, изменение, возможно, тех решений, что были приняты. Во-вторых, должна быть скрупулезная работа во избежание провокаций и применения к нам каких-то незаконных методов. В-третьих, может не в рамках Олимпийского комитета России и Минспорта, может по линии МИД, создать специальную группу, которая будет защищать интересы российских спортсменов», — сказал Шишкарев.

«Мне, как главе организации, можно будет присутствовать на Играх. Я не попадаю под категорию чиновников, не представляю Олимпийский комитет России или исполнительные органы соответствующих спортивных ведомств. Но я бы лучше не поехал на Олимпиаду, лишь бы поехал российский флаг, для меня это более престижный аспект, чем собственное присутствие», — заключил президент ФГР.

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