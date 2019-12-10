Без поражений. Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Россиянки заняли первое место в турнирной таблице группы D, победив во всех матчах предварительного группового этапа. Национальная сборная обыграла сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13), Японии (33:23) и Швеции (30:22). Команда Черногории заняла второе место в группе С, одержав четыре победы и проиграв только испанским гандболисткам с минимальным перевесом в счете (26:27). В первых матчах основного группового этапа обе команды стартовали с побед, россиянки в воскресенье обыграли румынок (27:18), черногорские спортсменки победили японок (30:26).

Во вторник место в воротах сборной, как в предыдущем матче заняла Анна Седойкина. Получившая повреждение в матче со сборной Швеции Виктория Калинина не была включена в заявку на матч, вторым вратарем команды была заявлена Анастасия Лагина.

Начало игры у россиянок не задалось — до 13-й минуты они уступали в один-два мяча, но точный бросок Владлены Бобровниковой сравнял счет. Несмотря на это, переломить игру не получилось, к 17-й минуте команда отставала от соперниц уже на четыре мяча (7:11). Подопечные Амброса Мартина провели несколько удачных атак, но сумели повести в счете только на 25-й минуте (14:13). Две последние минуты тайма сборная России провела в меньшинстве после удаления Анны Сень, но сумела сохранить минимальное превосходство — на перерыв команды ушли при счете 17:16.

В конце первого тайма Мартин заменил вратаря, вместо Седойкиной вышла Лагина. Второй отрезок игры россиянкам удался лучше, постепенно увеличивая преимущество, национальная сборная уверенно довела матч до победы.

Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Манагарова (12 мячей), она же признана лучшим игроком встречи. Немного отстала от нее Ярослава Фролова, забросившая 10 мячей, еще по четыре гола на счету Анны Вяхиревой и Владлены Бобровниковой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gTX7bi_eB8I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидаемые трудности с Черногорией

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что матч против команды Черногории получился очень тяжелым, соперницы были заряжены на борьбу.

«Тяжелейший матч, то, что досрочно вышли в полуфинал, это хорошо, но черногорки сегодня были заряжены дать бой. Грубоватая команда, нацеленная на то, чтобы выбить лидеров, нейтрализовать тех, кто больше всего настроен на достижение результата. Небольшое замешательство, которое у нас было в середине и в конце первого тайма, с лихвой компенсировалось совершенно фееричной игрой Фроловой и Манагаровой, фантастические вещи сегодня творила Вяхирева. Поздравляю всю команду», — сказал Шишкарев.

Тренер сборной России Мартин считает, что россиянки слишком торопились и нервничали в начале встречи, чем сумели воспользоваться соперницы.

Потратили много энергии, но времени на восстановление практически нет, потому что следующая игра уже завтра. Амброс Мартин Тренер сборной России

«Тяжелый получился матч, особенно в первом тайме. Мы излишне нервничали и слишком торопились, поэтому долгое время не могли создать преимущество в счете. Потратили много энергии, но времени на восстановление практически нет, потому что следующая игра уже завтра. Думаю, что придется больше использовать игроков со скамейки, которые сохранили силы», — отметил специалист.

Лучший игрок матча Манагарова рассказала, что россиянки серьезно настраивались на матч с командой Черногории и хотели обеспечить себе досрочный выход в следующий этап турнира.

«Настраивались максимально, потому что на следующую игру теперь можно немного поберечь силы, психологически расслабиться. В первом тайме было очень тяжело, черногорки сделали все, чтобы нам помешать, вели мяч в мяч, но от их команды такое и ожидалось — они очень жесткие в защите, хорошие исполнители, — сказала Манагарова. — Во втором тайме мы успокоились, поняли, что нам нужно только продолжать делать то, что мы знаем и умеем. Сейчас впереди все самое тяжелое, и в психологическом, и в физическом плане, но у нас есть пара дней выходных перед полуфиналами, так что сможем подготовиться».

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Заключительная Испания

На стадии основного группового этапа россиянкам остается встретиться только с командой Испании 11 декабря, полуфинальные встречи пройдут 13 декабря. На данный момент сборная России лидирует в группе, набрав восемь очков, что гарантирует команде выход в полуфинальную часть турнира. Позднее во вторник команда Испании сыграет с японскими гандболистками, которые уже потеряли шансы на выход в полуфинал. Испанки с пятью баллами занимают второе место в группе, сборные России и Испании остаются единственными командами, не потерпевшими ни одного поражения на текущем турнире.

На предварительном групповом этапе участие принимали 24 команды, которые были разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы вышли во второй групповой этап, где они были разделены на две группы (в группе I играют команды из групп А и В, в группе II — команды из групп С и D). По две лучшие команды из каждой группы на втором групповом этапе выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры — 2020 в Токио. Команды, занявшие шестые места в группах на предварительном групповом этапе, сыграют в матчах за 21−24 места, финишировавшие пятыми — в матчах за 17−20-е места, четвертыми — в матчах за 13−16-е места.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016.

В настоящее время Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.