Тренер: Если сборная России завоюет путевку на ОИ, никто ее не отберет

Источник: AP 2019

Сборная России во вторник со счетом 35:28 обыграла команду Черногории и гарантировала себе участие в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Японии. Чтобы получить путевку на Игры-2020 женской сборной России необходимо на чемпионате мира занять первое место. Если российские гандболистки по итогам чемпионата мира не завоюют путевку на Олимпиаду, в марте 2020 года они сыграют в олимпийском отборочном турнире, на который квалифицировались ранее.

«Мы очень неплохо прошли первый этап чемпионата мира, а во втором увидели более сильные команды. Победа над сборной Румынии позволила нам быть в шестерке лучших, и мы знали, что если обыграем Черногорию, попадем в полуфинал. Поэтому мы были сконцентрированы только на этой игре и старались не обращать внимание на другие новости (решение WADA по России). Тем более, что мы никак не можем повлиять на принятые решения», — цитирует Мартина сайт Федерации гандбола России.

«Перед матчем мы коротко поговорили с девушками об этой ситуации. И, как видите, команда была полностью настроена на игру с Черногорией. Все игроки — профессионалы, и они знают, какая задача перед нами стоит. Если мы завоюем путевку на Олимпийские игры, уверен, никто не отберет у нас право выступить в Токио», — добавил Мартин.