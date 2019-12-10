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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Если сборная России завоюет путевку на ОИ, никто ее не отберет

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Если женская сборная России по гандболу завоюет путевку на Олимпиаду, то никто у спортсменок не отнимет право выступить на Играх-2020 в Токио, заявил главный тренер российской команды Амброс Мартин.

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Источник: AP 2019

Сборная России во вторник со счетом 35:28 обыграла команду Черногории и гарантировала себе участие в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Японии. Чтобы получить путевку на Игры-2020 женской сборной России необходимо на чемпионате мира занять первое место. Если российские гандболистки по итогам чемпионата мира не завоюют путевку на Олимпиаду, в марте 2020 года они сыграют в олимпийском отборочном турнире, на который квалифицировались ранее.

«Мы очень неплохо прошли первый этап чемпионата мира, а во втором увидели более сильные команды. Победа над сборной Румынии позволила нам быть в шестерке лучших, и мы знали, что если обыграем Черногорию, попадем в полуфинал. Поэтому мы были сконцентрированы только на этой игре и старались не обращать внимание на другие новости (решение WADA по России). Тем более, что мы никак не можем повлиять на принятые решения», — цитирует Мартина сайт Федерации гандбола России.

«Перед матчем мы коротко поговорили с девушками об этой ситуации. И, как видите, команда была полностью настроена на игру с Черногорией. Все игроки — профессионалы, и они знают, какая задача перед нами стоит. Если мы завоюем путевку на Олимпийские игры, уверен, никто не отберет у нас право выступить в Токио», — добавил Мартин.

В понедельник исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских атлетов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага.

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