БГК имени Мешкова победил «Металопластику» в матче SEHA-лиги
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил сербскую «Металопластику» в матче 9-го тура группового этапа
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил сербскую «Металопластику» в матче 9-го тура группового этапа
Встречу на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева провели очень уверенно, выиграв со счетом 32:21.
Брестчане взяли реванш у «Металопластики» за поражение в первом круге на ее арене (33:35).
Свой заключительный поединок в предварительной группе В БГК сыграет 16 декабря в гостях с хорватским «Загребом». Турнирное положение: «Веспрем» (Венгрия) — 18 очков (7 матчей), БГК имени Мешкова — 18 (9), «Загреб» — 15 (7), «Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 9 (8), «Металопластика» (Сербия) — 9 (9), «Спартак» (Россия) — 3 (8). За победу в матчах этого турнира команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.
В предварительной группе А положение команд таково: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 21 (8), «Мотор» — 18 (8), «Войводина» — 15 (9), «Татран» (Прешов, Словакия) — 15 (9), «Нексе» (Нашице, Хорватия) — 6 (8), «Пекин» (Китай) — 0 (8).
После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в ¼ финала разыграют клубы, которые займут 3−6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в «Финале четырех».