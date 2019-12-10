БГК имени Мешкова победил «Металопластику» в матче SEHA-лиги

Встречу на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева провели очень уверенно, выиграв со счетом 32:21.

Брестчане взяли реванш у «Металопластики» за поражение в первом круге на ее арене (33:35).

Свой заключительный поединок в предварительной группе В БГК сыграет 16 декабря в гостях с хорватским «Загребом». Турнирное положение: «Веспрем» (Венгрия) — 18 очков (7 матчей), БГК имени Мешкова — 18 (9), «Загреб» — 15 (7), «Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 9 (8), «Металопластика» (Сербия) — 9 (9), «Спартак» (Россия) — 3 (8). За победу в матчах этого турнира команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

В предварительной группе А положение команд таково: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 21 (8), «Мотор» — 18 (8), «Войводина» — 15 (9), «Татран» (Прешов, Словакия) — 15 (9), «Нексе» (Нашице, Хорватия) — 6 (8), «Пекин» (Китай) — 0 (8).