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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Голландские гандболистки стали соперницами сборной России по полуфиналу чемпионата мира в Японии.

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Источник: РИА "Новости"

В заключительном матче основного раунда в группе 1 голландки обыграли команду Южной Кореи — 40:33.

В других матчах группы 1 сербки сыграли вничью с датчанками — 26:26, а норвежки победили немок — 32:29.

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.

Результаты других матчей дня в группе 2:

Румыния — Япония — 20:37,

Черногория — Швеция — 26:23.

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