Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Голландские гандболистки стали соперницами сборной России по полуфиналу чемпионата мира в Японии.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Голландские гандболистки стали соперницами сборной России по полуфиналу чемпионата мира в Японии.
В заключительном матче основного раунда в группе 1 голландки обыграли команду Южной Кореи — 40:33.
В других матчах группы 1 сербки сыграли вничью с датчанками — 26:26, а норвежки победили немок — 32:29.
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Результаты других матчей дня в группе 2:
Румыния — Япония — 20:37,
Черногория — Швеция — 26:23.