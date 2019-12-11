Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

В других матчах группы 1 сербки сыграли вничью с датчанками — 26:26, а норвежки победили немок — 32:29.

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.