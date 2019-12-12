«Спартак» потерпел восьмое поражение в SEHA-Газпром лиге по гандболу

Источник: РИА "Новости"

В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает последнее, шестое место с одной победой при восьми поражениях (3 очка). «Загреб» располагается на третьем месте (18 очков в восьми матчах). В матче заключительного тура «Спартак» примет северомакедонский «Работник» в воскресенье.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский «Вардар» и «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира венгерский «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, «Спартак» стал первым представителем России в турнире.