Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
32
Футбол. Еврокубки
11.12
Атлетико
Локомотив
20
Футбол. Еврокубки
11.12
ПСЖ
Галатасарай
50
Футбол. Еврокубки
11.12
Брюгге
Реал
13
Футбол. Еврокубки
11.12
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
31
Футбол. Еврокубки
11.12
Олимпиакос П
Црвена Звезда
10
Футбол. Еврокубки
11.12
Байер
Ювентус
02
Футбол. Еврокубки
11.12
Шахтер Д
Аталанта
03
Футбол. Еврокубки
11.12
Динамо З
Манчестер Сити
14
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
00:48 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» потерпел восьмое поражение в SEHA-Газпром лиге по гандболу

ТАСС, 12 декабря. Российский гандбольный клуб «Спартак» на выезде уступил хорватскому «Загребу» со счетом 17:30 в матче предпоследнего, девятого тура группового этапа SEHA-Газпром лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает последнее, шестое место с одной победой при восьми поражениях (3 очка). «Загреб» располагается на третьем месте (18 очков в восьми матчах). В матче заключительного тура «Спартак» примет северомакедонский «Работник» в воскресенье.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский «Вардар» и «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира венгерский «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, «Спартак» стал первым представителем России в турнире.

12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф, «Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф и примет участие в стыковых матчах.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Кошмар России в ЛЧ закончился: «Локомотив» проиграл «Атлетико»
Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов
«Краснодар» и ЦСКА в ЛЕ: все плохо, но хочется маленького чуда
Кубок Первого канала стартует матчем сборных России и Швеции
Под подозрением WADA 41 штангист, два биатлониста и один борец
Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом
РФ не смогла сократить отставание от Португалии в таблице УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь