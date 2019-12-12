«Спартак» потерпел восьмое поражение в SEHA-Газпром лиге по гандболу
ТАСС, 12 декабря. Российский гандбольный клуб «Спартак» на выезде уступил хорватскому «Загребу» со счетом 17:30 в матче предпоследнего, девятого тура группового этапа
ТАСС, 12 декабря. Российский гандбольный клуб «Спартак» на выезде уступил хорватскому «Загребу» со счетом 17:30 в матче предпоследнего, девятого тура группового этапа
В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает последнее, шестое место с одной победой при восьми поражениях (3 очка). «Загреб» располагается на третьем месте (18 очков в восьми матчах). В матче заключительного тура «Спартак» примет северомакедонский «Работник» в воскресенье.
12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в