БГК имени Мешкова победил СКА в матче чемпионата Беларуси
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил минский СКА и стал лидером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил минский СКА и стал лидером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня, выступая в гостях у своего главного конкурента, брестчане оказались гораздо сильнее и выиграли со счетом 29:24 (14:8).
Набрав 26 очков в 14 проведенных матчах, БГК имени Мешкова вышел на первое место в турнирной таблице национального первенства. В активе столичных «армейцев» 24 балла, третьим идет могилевский клуб «Машека», у которого 11 очков.