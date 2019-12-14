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14 декабря, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова победил СКА в матче чемпионата Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил минский СКА и стал лидером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня, выступая в гостях у своего главного конкурента, брестчане оказались гораздо сильнее и выиграли со счетом 29:24 (14:8).

Набрав 26 очков в 14 проведенных матчах, БГК имени Мешкова вышел на первое место в турнирной таблице национального первенства. В активе столичных «армейцев» 24 балла, третьим идет могилевский клуб «Машека», у которого 11 очков.

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