Парадоксов «класико». Кажется, золотая гонка с БГК закрепостила армейцев

Мы привыкли, что наши мужские гандбольные «класико» вполне удаются и дарят зрелище. Что в них много нерва, драйва, высокие скорости и качество игры.



Конечно, бывают и исключения. Вроде матча СКА и БГК примерно в эти декабрьские дни год назад, когда армейцы не имели ни единого шанса — 24:36.



Однако субботний поединок антагонистов был совершенно не похож на какие-либо другие их противостояния. Он получился каким-то странно-парадоксальным.

Источник: Прессбол

И если прежде уровень игры и зрелища чаще всего оказывался таким, что матч совсем не стыдно было показать просвещенной Европе, то сейчас делать этого не хотелось. Низкий темп, уйма потерь, вяловатая интрига… Хотя второй тайм с точки зрения драматургии был и неплох.



Здесь, конечно, надо говорить прежде всего о СКА. Именно армейцы сделали так, что весь матч хотелось спрашивать себя: «Что вообще происходит?» Этот вопрос был крайне актуален и в первом тайме, в котором минчане явили беспомощность в атаке и забросили всего восемь мячей. И во втором, когда переходом на тактику «7 на 6» они чуть оживили игру и интригу.

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Что же все-таки случилось с армейцами в этом матче? Откуда взялась такая сумбурная игра? Попробуем разобраться.



Возможно, дело в отсутствии ряда игроков из-за травм? Маловероятно. Да, у армейцев не было Мороза, Алехина, Хмелькова, Рудя. Все это потери, особенно — сломавший палец Мороз. Но живым-здоровым оставался другой вратарь Кишов, выдавший неплохой матч. То же самое касается пары Алехин — Рутенко. Хмельков же пока не настолько важный персонаж в армейской атаке, а у Рудя медицинский лист открыт уже давно.



Причина в физическом спаде? Не думаем. Да, фирменный скоростной гандбол команде очевидно не удался. Она явно не бежала. Всего пару-тройку быстрых голов за матч — это мало для такого клуба, как СКА. Но на дворе только декабрь. А при Вадиме Сашурине «физуха», наоборот, одно из главных достоинств минчан.



Неужели на армейцев так повлияла близость сбора национальной команды? Тоже вряд ли. Да, до чемпионата Европы меньше месяца, и он важен чрезвычайно. Но все-таки «класико» слишком значимое и самодостаточное событие, чтобы зацикливаться перед ним на чем-то другом.



Быть может, это БГК выдал матч своей жизни? Брестчане провели качественный поединок. Особенно — в обороне. И, кстати, они тоже повинны в том, что армейцам не бежалось. Мешковцы вовремя возвращались к своим воротам, а периодические эффективные выдергивания Разгора с левого края на позицию переднего защитника — это что-то из репертуара еще Бебешко. В атаке же лучший матч за клуб — даже с учетом классных игр прежде — удался Паничу.

Источник: Прессбол

Но все же показалось, что для этой победы БГК не пришлось делать что-то сверхъестественное. Команда просто явила хорошую выездную модель, оттолкнулась от соперника и грамотно забрала свое на правах фаворита. В общем, игра парней Рауля Алонсо — причина, но не главная.



А главная — неожиданно обнаружившиеся у СКА проблемы в психологии. Кажется, золотая гонка закрепостила армейцев. Они банально перегорели — даже с учетом большого количества опытных игроков. В ментальном плане СКА не выглядел командой, которая может переиграть главного конкурента в этот день и час.



Давайте оценим перспективы остатка сезона. В группу Кубка ЕГФ выйти, увы, не получилось. «Финалы четырех» Кубка Беларуси и Балтийской лиги где-то далеко, да и не назовешь ведь победы в них главной целью. Еще летом было объявлено, что СКА стремится к золоту чемпионата. После вылета из еврокубков времени на подготовку к матчам с БГК, где оно и разыгрывается, стало много — как и на то, чтобы волей-неволей непрерывно о них думать.

Источник: Прессбол

Мы не раз говорили, что приход в СКА экс-брестчан Шиловича и Рутенко, еще раньше Никуленкова — это плюс не только в спортивном плане, но и в психологическом. В споре наших лидеров у армейцев образовался перевес в мотивации. Но иногда, как мы видим, это может вылиться в излишнюю заряженность команды, которая на пользу ей не идет.



Неслучайно в послематчевом комментарии пресс-службе клуба Игорь Папруга сделал сразу три реплики на тему психологии и прочей метафизики. «Думаю, нас подвело чрезмерное желание» — раз. «Где-то нам не повезло, где-то сказалось волнение» — два. «Почему так тяжело давались голы? Опять же — думаю, это из-за заряженности на матч» — три.



Неспроста лучший свой отрезок, сократив разницу с девяти мячей до трех, СКА выдал, когда победитель во многом уже был ясен и волнение спало. Причем команду не сковывали даже пустые ворота за спиной — временами армейцы исполняли «7 на 6», как сильнейший клуб Европы в этом компоненте «Порту». И — парадокс — делали это без двух своих лучших игроков: Никуленкова и Шиловича, наблюдавших за происходящим со скамейки! Однако три мяча отставания стали для минчан психологической чертой, за которую они не переступили.



В общем, в матче «легионеров» и «своих», как на Олимпийском собрании охарактеризовал «класико» глава БФГ Владимир Коноплев, сильнее были «легионеры». Впереди у СКА и БГК еще три матча в чемпионате. Но победившие мешковцы оказали давление на проигравших армейцев, и стратегическое преимущество в золотой гонке теперь на их стороне.

Источник: Прессбол

Чемпионат Беларуси



СКА (Минск) — БГК им. Мешкова (Брест) — 25:29 (8:14)



14.12. Минск. Дворец спорта «Уручье». 2200 зрителей.



СКА — Кишов, Стасюк (н.в.); Леухин (2), Гирик (5), Собко (н.в.), Никуленков (1), Камышик, Кривенко, Рутенко (3), Ушал (1), Черкащенко, Астапов (н.в.), Кинль (н.в.), Бохан (5), Бровко (3), Шилович (5).



БГК им. Мешкова — Пешич, Мацкевич (н.в.); Канкараш (1), Кулак, Панич (11), Шкуринский (4), Юринок (1), Обрадович, Аккамбре (1), Шумак (5), Разгор (3), Обранович (1), Сельвесюк, Джукич, Вайлупов (1), Малус (1).



Турнирное положение: 1. БГК — 26 очков (14 матчей). 2. СКА — 24 (14). 3. Машека — 11 (14). 4. БГУФК-СКА — 9 (13). 5. Кронон — 8 (14). 6. Гомель — 6 (15).