Парадоксов «класико». Кажется, золотая гонка с БГК закрепостила армейцев
Сильнейшие гандбольные клубы страны провели крайне необычный и противоречивый матч, в котором «легионеры» обыграли «своих».
Сильнейшие гандбольные клубы страны провели крайне необычный и противоречивый матч, в котором «легионеры» обыграли «своих».
Мы привыкли, что наши мужские гандбольные «класико» вполне удаются и дарят зрелище. Что в них много нерва, драйва, высокие скорости и качество игры.
Конечно, бывают и исключения. Вроде матча СКА и БГК примерно в эти декабрьские дни год назад, когда армейцы не имели ни единого шанса — 24:36.
Однако субботний поединок антагонистов был совершенно не похож на
И если прежде уровень игры и зрелища чаще всего оказывался таким, что матч совсем не стыдно было показать просвещенной Европе, то сейчас делать этого не хотелось. Низкий темп, уйма потерь, вяловатая интрига… Хотя второй тайм с точки зрения драматургии был и неплох.
Здесь, конечно, надо говорить прежде всего о СКА. Именно армейцы сделали так, что весь матч хотелось спрашивать себя: «Что вообще происходит?» Этот вопрос был крайне актуален и в первом тайме, в котором минчане явили беспомощность в атаке и забросили всего восемь мячей. И во втором, когда переходом на тактику «7 на 6» они чуть оживили игру и интригу.
Что же
Возможно, дело в отсутствии ряда игроков
Причина в физическом спаде? Не думаем. Да, фирменный скоростной гандбол команде очевидно не удался. Она явно не бежала. Всего
Неужели на армейцев так повлияла близость сбора национальной команды? Тоже вряд ли. Да, до чемпионата Европы меньше месяца, и он важен чрезвычайно. Но
Быть может, это БГК выдал матч своей жизни? Брестчане провели качественный поединок. Особенно — в обороне. И, кстати, они тоже повинны в том, что армейцам не бежалось. Мешковцы вовремя возвращались к своим воротам, а периодические эффективные выдергивания Разгора с левого края на позицию переднего защитника — это
Но все же показалось, что для этой победы БГК не пришлось делать
А главная — неожиданно обнаружившиеся у СКА проблемы в психологии. Кажется, золотая гонка закрепостила армейцев. Они банально перегорели — даже с учетом большого количества опытных игроков. В ментальном плане СКА не выглядел командой, которая может переиграть главного конкурента в этот день и час.
Давайте оценим перспективы остатка сезона. В группу Кубка ЕГФ выйти, увы, не получилось. «Финалы четырех» Кубка Беларуси и Балтийской лиги
Мы не раз говорили, что приход в СКА
Неслучайно в послематчевом комментарии
Неспроста лучший свой отрезок, сократив разницу с девяти мячей до трех, СКА выдал, когда победитель во многом уже был ясен и волнение спало. Причем команду не сковывали даже пустые ворота за спиной — временами армейцы исполняли «7 на 6», как сильнейший клуб Европы в этом компоненте «Порту». И — парадокс — делали это без двух своих лучших игроков: Никуленкова и Шиловича, наблюдавших за происходящим со скамейки! Однако три мяча отставания стали для минчан психологической чертой, за которую они не переступили.
В общем, в матче «легионеров» и «своих», как на Олимпийском собрании охарактеризовал «класико» глава БФГ Владимир Коноплев, сильнее были «легионеры». Впереди у СКА и БГК еще три матча в чемпионате. Но победившие мешковцы оказали давление на проигравших армейцев, и стратегическое преимущество в золотой гонке теперь на их стороне.
Чемпионат Беларуси
СКА (Минск) — БГК им. Мешкова (Брест) — 25:29 (8:14)
14.12. Минск. Дворец спорта «Уручье». 2200 зрителей.
СКА — Кишов, Стасюк (н.в.); Леухин (2), Гирик (5), Собко (н.в.), Никуленков (1), Камышик, Кривенко, Рутенко (3), Ушал (1), Черкащенко, Астапов (н.в.), Кинль (н.в.), Бохан (5), Бровко (3), Шилович (5).
БГК им. Мешкова — Пешич, Мацкевич (н.в.); Канкараш (1), Кулак, Панич (11), Шкуринский (4), Юринок (1), Обрадович, Аккамбре (1), Шумак (5), Разгор (3), Обранович (1), Сельвесюк, Джукич, Вайлупов (1), Малус (1).
Турнирное положение: 1. БГК — 26 очков (14 матчей). 2. СКА — 24 (14). 3. Машека — 11 (14). 4.
Сергей МОРДАСЕВИЧ, Александр ШИЧКО (фото)