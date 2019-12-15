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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Медали через десять лет! Российские гандболистки раздавили норвежек

Мощь, уверенность, красота. Как же жаль, что это был не финал.

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Источник: AFP 2019

Чемпионат мира в Кумамото завершился для женской сборной России по гандболу бронзовыми медалями. В тройке сильнейших на подобных турнирах нашей команды не было десять лет. Результат очень достойный. Но что сейчас чувствуют гандболистки и болельщики? Наверняка, сожаление по поводу упущенного золота.

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Гандбольная классика

Россия против Норвегии в женском гандболе — это классика. Но именно в медальном матче две сильнейшие команды двух последних десятилетий не играли с финала Олимпиады — 2008.

Да и последние до Кумамото-2019 медали на чемпионатах мира сборная России выигрывала десять лет назад, когда Евгений Трефилов четвёртый раз привёл нашу команду к золоту.

На прошлом чемпионате мира норвежки растерзали сборную Трефилова в четвертьфинале, да так, что легендарный тренер даже спросил в тайм-ауте у подопечных: «Кто вообще играть хочет?».

Реванш состоялся спустя два года. Только сборную России привёз на турнир не Трефилов, а испанец Амброс Мартин.

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Попробуйте, оторвитесь

Матч за бронзу его подопечные начали сложно. До середины первого тайма норвежки вели в счёте. Много мячей доходило до линии, здорово бросали полусредние, находившие дыры в российской обороне. У россиянок же помимо огрехов в обороне не всё получалось и в атаках, особенно позиционных. Но далеко соперниц не отпускали.

Всё изменилось, когда испанский тренер сделал то, чего не сделал в полуфинале против Нидерландов — начал менять игроков. Ротация позволяла поддерживать высокий темп, и оборона сборной Норвегии начала давать сбои.

Дальние броски Елены Михайличенко, после которых мяч летел с невероятной скоростью, вообще стали для норвежек откровением. Она буквально парой движений находила открытую зону, зависала в воздухе и расстреливала вратаря.

Шикарно играла Анна Вяхирева, раздававшая передачи и бросавшая сама. Виктория Калинина, пропустившая три матча из-за травмы колена, блистала в створе. В обороне после тайм-аута Мартина картина поменялась, норвежки уже не получали столько возможностей для бросков с хороших позиций.

Россиянки «зачехлили» соперниц на долгие шесть минут, а сами за это время создали комфортный задел в счёте. Просто чудесно два подряд момента реализовала Ольга Фомина, забившая с правого края.

Первый тайм завершился с преимуществом в три мяча в пользу сборной России.

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Бронза наша, поражение ваше

Спустя всего пять минут после начала второго тайма сборная России повела с преимуществом в шесть мячей. Гол Владлены Бобровниковой получился немного курьёзным, но закатился за линию ворот, словно подчёркивая — удача, которая отвернулась от россиянок в полуфинале, на нашей стороне.

Команда Торира Хергейрссона не сдалась, но сделать со сборной России ничего не могла. Норвежки сокращали разницу до «минус три» ценой огромных усилий, но россиянки тут же вновь отрывались на пять мячей.

Вяхирева продолжала блистать как в атаке, так и в обороне, очень классно подстраховывая подруг по команде и подставляясь под соперниц. Когда Анна в такой форме, ни одна защита мира не может её сдержать. Но в отличие от полуфинала, под стать ей были и все остальные.

Заставляли норвежек ошибаться в атаке, перехватывали и уверенно контролировали игру.

Даже двойное большинство, которое сборная Норвегии получила за семь минут до окончания игры, никак не помогло скандинавкам. Более того, в этот момент россиянки забросили — красивейшую комбинацию с передачей в линию завершила наша крайняя Юлия Манагарова, причём завершила броском с неудобной правой руки.

После этого всё стало ясно. На последних минутах вновь блеснула шикарными сейвами Калинина, а Вяхирева завершила мучения норвежек.

Сборная России раздавила своих вечных конкуренток, но унижать не стала.

Жаль, что лучшая команда чемпионата мира уедет из Кумамото только с бронзой и без олимпийской путёвки. Пока без путёвки.

В марте в отборочном турнире место на Олимпиаде в Токио наша сборная — под каким бы флагом она ни была — обязательно завоюет.

Андрей Шитихин

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