Трефилов: Российские гандболистки сумели собраться в матче за бронзу ЧМ после поражения

Источник: РИА "Новости"

Российские гандболистки в матче за третье место обыграли норвежек со счетом 33:28. В полуфинале команда уступила голландкам — 32:33. Турнир проходит в Японии.

«Поздравляю всю Россию с бронзовыми медалями, поздравляю команду, считаю, что девочки достойны этой награды, бронзовых медалей у нас еще не было, хотя и серебряных тоже. В конце турнира сумели собраться, а после такого проигрыша собраться очень трудно. Кричал на трибуне больше, чем на игре, вся спина мокрая. Трудно что-то судить и говорить по игре, я сужу пока как тренер — где какие недочеты, бегаю с ними, играю с ними, и я очень за них рад», — сказал Трефилов.

«Сиделось, смотрелось плохо. Я не могу ни на что повлиять, это тяжело. Крикнешь что-нибудь, но это же всего один раз. Не привык к этой работе, но сейчас поеду домой, оторвусь», — добавил специалист.

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. До этого в активе сборной России было четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009). Также в активе россиянок золото Олимпиады-2016, серебро Игр-2008, две серебряные (2006, 2018) и две бронзовые (2000, 2008) награды чемпионатов Европы.