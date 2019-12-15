Тренер: Женская сборная России заслуживала большего на чемпионате мира по гандболу

Источник: AP 2019

Российские гандболистки стали бронзовыми призерами турнира, который проходит в Японии. В матче за третье место подопечные Мартина обыграли команду Норвегии со счетом 33:28.

«Сегодня был справедливый результат, — сказал Мартин. — Мы знали нашу идею игры, которая отличается от норвежской, мы проанализировали отличие норвежского подхода к игре, но все равно пытались показывать нашу игру. Это было хорошее выступление нашей команды на турнире, но спортсменки заслуживали большего. Однако эта медаль безумно важна для всего гандбола в России».

«У нас есть потенциал для развития, например, мы были одной из самых забивающих сборных на турнире. Лично это всегда было моей мечтой — завоевать медали мирового первенства в качестве тренера, а игроки помогли этой мечте стать реальностью. Но я являюсь наименее значимой персоной, самое главное — это наши гандболистки. Каждый из нас проделал отличную работу, чтобы добиться этого результата», — заключил главный тренер, добавив, что сборная России готова выступать в более высоком статусе.

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Испании и Нидерландов, начало — 14:30 мск.