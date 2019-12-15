Российские гандболистки могут сыграть в Сербии на отборочном турнире Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России заняла третье место на чемпионате мира, который проходит в Японии. Олимпийскую лицензию получит победитель мирового первенства, который определится позднее в финальном матче между командами Испании и Нидерландов. Отборочный олимпийский турнир пройдет с 19 по 22 марта.

«Сейчас будет очень тяжелый отбор на Олимпиаду, у нас будут команды Венгрии, Сербии и, вероятно, Китая. Играть будем, скорее всего, в Сербии. Будет тяжело, очень хорошо знаю восточноевропейские страны, там иногда балуются с судейством», — отметил Трефилов.

«Надеюсь, что мы попадем на Олимпиаду. Очень хочу, чтобы попали. Порядка десяти человек у нас на сходе, и будет уже новая команда. Хочется, чтобы для них карьера закончилась Олимпиадой, и чтобы с медалями», — добавил Трефилов.