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14:39 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки могут сыграть в Сербии на отборочном турнире Олимпиады

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу может сыграть в Сербии на отборочном турнире Олимпийских игр. Об этом журналистам в воскресенье рассказал вице-президент Федерации гандбола России и бывший главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.

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Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России заняла третье место на чемпионате мира, который проходит в Японии. Олимпийскую лицензию получит победитель мирового первенства, который определится позднее в финальном матче между командами Испании и Нидерландов. Отборочный олимпийский турнир пройдет с 19 по 22 марта.

«Сейчас будет очень тяжелый отбор на Олимпиаду, у нас будут команды Венгрии, Сербии и, вероятно, Китая. Играть будем, скорее всего, в Сербии. Будет тяжело, очень хорошо знаю восточноевропейские страны, там иногда балуются с судейством», — отметил Трефилов.

«Надеюсь, что мы попадем на Олимпиаду. Очень хочу, чтобы попали. Порядка десяти человек у нас на сходе, и будет уже новая команда. Хочется, чтобы для них карьера закончилась Олимпиадой, и чтобы с медалями», — добавил Трефилов.

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. До этого в активе сборной России было четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009). Также в активе россиянок золото Олимпиады-2016, серебро Игр-2008, две серебряные (2006, 2018) и две бронзовые (2000, 2008) награды чемпионатов Европы.

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