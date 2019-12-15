«Хочу соревноваться на площадке, а не в окопе». Мощный ответ Трефилова норвежцам

Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России завоевала бронзу чемпионата мира, уверенно обыграв Норвегию в суперматче за третье место. Легендарный Евгений Трефилов, который был на турнире в качестве начальника делегации и вице-президента Федерации гандбола России, в то время, как команда, облачившись в российские флаги, радостно прыгала по площадке, откровенно общался с журналистами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tf0NLKOhEcg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Простите. Показали то, что смогли

— Считаю, девочки достойны этих бронзовых медалей, — поделился Трефилов с российскими СМИ. — Ну и всю Россию поздравляю с третьем местом. Кстати, бронзовых наград у нас еще не было ни разу. Я очень рад, что девочки сумели собраться после такого тяжелейшего проигрыша в полуфинале. Огромное им спасибо.

— Согласны, что сегодня Россия провела лучшую по качеству игру на турнире? И вообще смотрелась на турнире интереснее любой другой сборной?

— Вы постоянно меня провоцируете. А тренер — как алкоголик. Он может и сорваться. Как тренер я должен искать недочеты. Пока — не могу. Играю, бегаю с ними и очень за них рад. И за своих особенно. Я ко всем отношусь одинаково, но к своим, краснодарским, одинаковее (смеется).

Впереди очень тяжелый отбор на Олимпиаду. Наша группа: Сербия, Венгрия и, кажется, Китай. Это тяжелейшие соперники. А я очень хочу, чтобы девочки попали на Олимпиаду. Порядка 10 человек уже на сходе. Хочется, чтобы их карьера закончилась красиво.

— Как вам смотрелось за играми с трибуны?

— Плохо. Даже подушечки под одним местом чуть не сжевались. Плохо сидится. Не могу ни на что повлиять, это тяжело. Сейчас поеду домой — оторвусь. Если серьезно, я понимаю: вся страна надеялась на большее. Но, простите. Показали то, что смогли. И очень хорошо, что после победы в матче за третье место девочки обернулись в флаги. Я еще очень хочу, чтобы они научились петь гимн. Хотя бы губами шевелили.

Иногда нужно обнулить и начать сначала

После общения с российскими СМИ Трефилова остановили телевизионщики из Норвегии. Их, естественно, прежде всего заинтересовала тема санкций ВАДА. Журналиста «СЭ» попросили выступить в качестве переводчика. Мы приводим часть беседы Трефилова с норвежским телеканалом.

— Вы опасаетесь, что ВАДА не пустит Россию на Олимпиаду и другие турниры?

— Конечно. Но я хочу спросить вот что. С кем будут соревноваться норвежцы? С южноафриканскими лыжниками? С японскими биатлонистами? Вам разве не хочется нормальной конкуренции? Это большой удар для отдельных спортсменов и всего олимпийского движения. Нам сейчас не дают чемпионаты мира, большие турниры. Для российского спорта это чревато. Зачем и кому это нужно — не знаю. Мне бы хотелось, чтобы мы не возвращались обратно в 60−70-е. Я хочу соревноваться с норвежцами на площадке, а не в окопе.

— Все, что происходит против России — нечестно?

— Даже когда играешь честно, нужно уметь прощать человека.

— Что сделала Россия, чтобы ее так наказали?

— Это уже не ко мне. Это наверх. В 1990-е в России произошел упадок и до сих пор идут последствия. Появилось много проблем, на которые мы, спортсмены, ответить не можем. Но мне бы очень хотелось, чтобы российские лыжники соревновались с норвежскими, финскими, шведскими. И очень хотел бы сыграть с норвежской сборной в гандбол на Олимпиаде.

Иногда нужно обнулить и начать сначала. 0:0 — и поехали. А всем норвежцам желаю крепкого здоровья в преддверии Рождества и Нового года.