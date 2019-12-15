Калинина: Мы должны были поднять российский флаг на ЧМ по гандболу

«Наша сборная была “убита” после поражения в полуфинале. Когда узнали, что за бронзу играть с Норвегией, немного расстроились. Но норвежки тоже не хотели нас в соперники, мы для них не подарок. Нам некуда было отступать сегодня. Мы должны были подняться на пьедестал и поднимать российский флаг. Понятно, какая сейчас ситуация вокруг, нам нужно было поднять наш флаг», — сказала Калинина, цитату которой РИА Новости предоставила пресс-служба Федерации гандбола России. «Чувства зашкаливают сейчас! А все эмоции остались на площадке. Сегодняшняя игра доказывает, что в полуфинале мы должны были (победить), но допустили ошибку и проиграли в один мяч. Для меня эта бронзовая медаль чемпионата мира особенно дорога, потому что я вышла из декрета, у меня была долгая пауза (в выступлениях за сборную). Моя семья, ребенок очень ждали медали, болели, переживали, поддерживали», — добавила вратарь сборной России.