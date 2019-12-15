Гандболистки сборной Нидерландов выиграли чемпионат мира

Встреча, прошедшая в Кумамото, завершилась со счетом 30:29. Ранее сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место команду Норвегии — 33:28.

Сборная Нидерландов благодаря победе на чемпионате мира получила путевку на Олимпиаду в Токио. Ранее на Игры-2020 напрямую вышла команда Франции в качестве чемпиона Европы. Российские гандболистки в марте 2020 года сыграют в олимпийском отборочном турнире, на который квалифицировались ранее.