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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболистки сборной Нидерландов выиграли чемпионат мира

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Женская сборная Нидерландов по гандболу обыграла команду Испании в финале чемпионата мира, который прошел в Японии.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в Кумамото, завершилась со счетом 30:29. Ранее сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место команду Норвегии — 33:28.

Сборная Нидерландов благодаря победе на чемпионате мира получила путевку на Олимпиаду в Токио. Ранее на Игры-2020 напрямую вышла команда Франции в качестве чемпиона Европы. Российские гандболистки в марте 2020 года сыграют в олимпийском отборочном турнире, на который квалифицировались ранее.

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