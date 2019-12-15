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15 декабря, источник: Спорт РИА Новости

IHF еще не решила, сможет ли Россия принять олимпийский отбор в Токио

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Международная федерация гандбола (IHF) еще не принимала решение о том, сможет ли Астрахань принять олимпийский отборочный турнир среди женских сборных в марте 2020 года, надо дождаться решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ситуации с WADA, сообщили РИА Новости в пресс-службе IHF.

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Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России завоевала бронзу чемпионата мира и не смогла напрямую квалифицироваться на Игры в Токио. Теперь российские гандболистки в марте 2020 года сыграют в олимпийском отборочном турнире против сборных Сербии, Венгрии и Китая. Две лучшие команды группы из четырех получат олимпийские путевки. В ноябре глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил РИА Новости, что ФГР подала заявку на проведение в Астрахани квалификационного турнира среди женских сборных.

«В настоящее время мы не можем давать никаких заявлений по месту проведения олимпийских квалификационных турниров, поскольку, с одной стороны, у России есть 21 день, чтобы подать апелляцию на решение WADA, а с другой стороны, WADA сообщило международным спортивным федерациям, что решение не является окончательным до тех пор, пока CAS не вынесет свое решение», — сказали в пресс-службе IHF в ответ на вопрос, сможет ли Россия принять отборочный турнир или нет из-за решения WADA.

Исполком WADA 9 декабря постановил, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.

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