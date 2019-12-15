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15 декабря, источник: ТАСС

«Спартак» завершил групповой этап SEHA-Газпром лиги по гандболу, проиграв «Работнику»

ТАСС, 15 декабря. Российский гандбольный клуб «Спартак» со счетом 21:33 дома проиграл северомакедонскому «Работнику» в матче последнего, десятого тура группового этапа SEHA-Газпром лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В турнирной таблице группы B «Спартак» занял последнее, шестое место с одной победой при девяти поражениях (3 очка). «Работник» стал четвертым (12 очков в десяти матчах). По итогам группового этапа «Спартак» сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой группы А, которая определится завтра после матча между сербской «Войводиной» и украинским «Мотором». Стыковые матчи пройдут в феврале, в случае победы по итогам двух матчей российский клуб выйдет в четвертьфинал.

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SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский «Вардар» и «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира венгерский «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии.

С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, «Спартак» стал первым представителем России в турнире.

12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.

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