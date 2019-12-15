«Спартак» завершил групповой этап SEHA-Газпром лиги по гандболу, проиграв «Работнику»

Источник: РИА "Новости"

В турнирной таблице группы B «Спартак» занял последнее, шестое место с одной победой при девяти поражениях (3 очка). «Работник» стал четвертым (12 очков в десяти матчах). По итогам группового этапа «Спартак» сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой группы А, которая определится завтра после матча между сербской «Войводиной» и украинским «Мотором». Стыковые матчи пройдут в феврале, в случае победы по итогам двух матчей российский клуб выйдет в четвертьфинал.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский «Вардар» и «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира венгерский «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии.

С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, «Спартак» стал первым представителем России в турнире.