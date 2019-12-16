БГК имени Мешкова проиграл «Загребу» в матче SEHA-лиги

В поединке 10-го тура предварительной группы В на площадке хорватского «Загреба» брестчане лидировали до середины первого тайма. Затем хозяева полностью захватили инициативу и выиграли встречу со счетом 30:24 (12:11). Самым результативным в составе БГК стал Никита Вайлупов, в активе которого 5 мячей.

Итоговое положение: «Веспрем» (Венгрия) — 24 очка, «Загреб» — 21, БГК имени Мешкова — 18, «Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 12, «Металопластика» (Сербия) — 12, «Спартак» (Россия) — 3 (8).

В последнем поединке предварительной группы А украинский «Мотор», в котором выступают белорусы Борис Пуховский и Максим Бабичев, сегодня играет в Запорожье с сербской «Войводиной» из Нови Сада. Перед этим матчем положение команд таково: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 24 очка (10 матчей), «Мотор» — 21 (9), «Войводина» — 15 (9), «Татран» (Прешов, Словакия) — 15 (10), «Нексе» (Нашице, Хорватия) — 12 (10), «Пекин» (Китай) — 0 (10).

За победу в матчах SEHA-лиги команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.