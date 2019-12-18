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18 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли «Спартак» в матче ЧР

КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли московский «Спартак» в матче чемпионата России.

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Игра, которая прошла в краснодарском дворце спорта «Олимп» в среду, завершилась победой хозяев площадки со счетом 25:20.

В следующем матче чемпионата страны СКИФ 22 декабря примет ставропольский «Виктор», а «Спартак» днем ранее в Москве сыграет с «Пермскими медведями».

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