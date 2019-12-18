Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли «Спартак» в матче ЧР
КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли московский «Спартак» в матче чемпионата России.
КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли московский «Спартак» в матче чемпионата России.
Игра, которая прошла в краснодарском дворце спорта «Олимп» в среду, завершилась победой хозяев площадки со счетом 25:20.
В следующем матче чемпионата страны СКИФ 22 декабря примет ставропольский «Виктор», а «Спартак» днем ранее в Москве сыграет с «Пермскими медведями».