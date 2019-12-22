СКИФ обыграл ставропольский «Виктор» в матче ЧР по гандболу
КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли ставропольский «Виктор» в матче чемпионата России.
КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли ставропольский «Виктор» в матче чемпионата России.
Игра, которая прошла в краснодарском дворце спорта «Олимп» в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 20:15.
Это поражение стало первым для ставропольской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
В следующем матче СКИФ в Краснодаре встретится с петербургским клубом «Университет-Нева» 1 февраля, а «Виктор» в этот день примет «Таганрог».