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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКИФ обыграл ставропольский «Виктор» в матче ЧР по гандболу

КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли ставропольский «Виктор» в матче чемпионата России.

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Игра, которая прошла в краснодарском дворце спорта «Олимп» в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 20:15.

Это поражение стало первым для ставропольской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

В следующем матче СКИФ в Краснодаре встретится с петербургским клубом «Университет-Нева» 1 февраля, а «Виктор» в этот день примет «Таганрог».

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