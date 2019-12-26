Белорусские гандболисты отправились на турнир в Польшу

Перед выездом в Польшу белорусские гандболисты с 19 по 25 декабря провели тренировочный сбор в минском Доме гандбола. В Тарнуве соперниками белорусов будут национальная сборная ОАЭ (27 декабря), вторая сборная Испании (28 декабря) и национальная сборная Польши (29 декабря). После завершения белорусы вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство. В окончательную заявку на ЧЕ войдут 18 гандболистов (16 основных и два запасных).