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15:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты отправились на турнир в Польшу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси сегодня отправились на международный турнир в польский Тарнув, который станет заключительной проверкой сил перед чемпионатом Европы-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В выездной состав главный тренер белорусской дружины Юрий Шевцов включил 17 гандболистов:

вратари — Вячеслав Солдатенко («Бакэу», Румыния), Алексей Кишов (СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);.

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полевые игроки — Андрей Юринок, Максим Баранов, Никита Вайлупов, Вячеслав Шумак, Артем Кулак (все — БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Вячеслав Бохан, Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков (все — СКА, Минск), Артем Королек («Виве», Кельце, Польша), Борис Пуховский («Мотор», Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук («Рийхимяки», Финляндия), Максим Гайдученко («Сен-Рафаэль», Франция), Олег Астрашапкин («Чурго», Венгрия).

Перед выездом в Польшу белорусские гандболисты с 19 по 25 декабря провели тренировочный сбор в минском Доме гандбола. В Тарнуве соперниками белорусов будут национальная сборная ОАЭ (27 декабря), вторая сборная Испании (28 декабря) и национальная сборная Польши (29 декабря). После завершения белорусы вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство. В окончательную заявку на ЧЕ войдут 18 гандболистов (16 основных и два запасных).

Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе сыграет в группе А в австрийском Граце вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной этап выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов.

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