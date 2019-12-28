Белорусские гандболисты победили команду ОАЭ на турнире в Польше
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно стартовали на международном турнире в польском Тарнуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно стартовали на международном турнире в польском Тарнуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем первом поединке белорусские гандболисты уверенно обыграли национальную сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 31:24 (19:9).
Самым результативным в составе победителей стал Борис Пуховский, забросивший шесть мячей.
Сегодня подопечные Юрия Шевцова встретятся со сборной Испании, которая в первый день одолела национальную сборную Польши с минимальным перевесом в счете — 27:26 (16:10).
После завершения состязаний в Тарнуве белорусы вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство в Австрию.
Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе в австрийском Граце будет играть в группе А вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной этап выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов.