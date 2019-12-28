Белорусские гандболисты победили команду ОАЭ на турнире в Польше

В своем первом поединке белорусские гандболисты уверенно обыграли национальную сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 31:24 (19:9).

Читайте также Антонина Кошель и Юрий Шевцов получили награды НОК Беларуси

Самым результативным в составе победителей стал Борис Пуховский, забросивший шесть мячей.

Сегодня подопечные Юрия Шевцова встретятся со сборной Испании, которая в первый день одолела национальную сборную Польши с минимальным перевесом в счете — 27:26 (16:10).

После завершения состязаний в Тарнуве белорусы вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство в Австрию.