Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
ХК Динамо
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Автомобилист
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Челси
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Казахстан U20
Финляндия U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
США U20
Россия U20
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
41
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
30.12
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
64
Все события
Фоторепортажи
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
13:17 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты сборной Беларуси обыграли испанцев на турнире в Польше

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире в польском Тарнуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В матче второго тура команда Юрия Шевцова обыграла вторую сборную Испании со счетом 30:26 (15:10). Самым результативным у белорусов стал Андрей Юринок, в активе которого семь мячей.

Читайте также
Антонина Кошель и Юрий Шевцов получили награды НОК Беларуси

В стартовом поединке белорусские гандболисты уверенно переиграли национальную сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 31:24 (19:9).

Сегодня белорусы сыграют с национальной сборной Польши, которая в первый день уступила испанцам (26:27), а затем разгромила команду ОАЭ (28:15).

Турнирное положение после двух туров: Беларусь — 4 очка, Испания — 2, Польша — 2, ОАЭ — 0.

После завершения состязаний в Тарнуве белорусы вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство в Австрию.

Матчи финальной стадии 14-го мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе в австрийском Граце будет играть в группе А с командами Сербии, Черногории и Хорватии.

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января
Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг. Ждем продолжения
Как в старые добрые. Федор Емельяненко нокаутировал легенду
Канадец не снял шлем при гимне РФ. От расправы его спасли судьи
Овечкин вошел в тройку лучших игроков НХЛ по голам в большинстве
Шоу и поклонники: что делала Загитова вместо чемпионата России
Елисеев и Юрлова-Перхт провалили «Рождественскую гонку»
«Россия набросилась на нас». Канадцы — о разгроме 0:6
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь