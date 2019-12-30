Белорусские гандболисты стали победителями турнира в Польше
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси стали победителями международного турнира в польском Тарнуве, выиграв все три матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси стали победителями международного турнира в польском Тарнуве, выиграв все три матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем заключительном поединке белорусы переиграли сборную Польши с минимальным перевесом в счете — 25:24 (15:11). В составе белорусской дружины самым результативным оказался Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей.
На старте турнира подопечные Юрия Шевцова победили команду Объединенных Арабских Эмиратов (31:24), а затем обыграли вторую сборную Испании (30:26).
Итоговое положение: Беларусь — 6 очков, Испания — 4, Польша — 2, ОАЭ — 0.
Белорусы возвращаются в Минск и продолжат подготовку к чемпионату Европы-2020, на который отправятся 7 января.
Матчи финальной стадии 14-го мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе в австрийском Граце будет играть в группе А с командами Сербии, Черногории и Хорватии.