Белорусские гандболисты стали победителями турнира в Польше

В своем заключительном поединке белорусы переиграли сборную Польши с минимальным перевесом в счете — 25:24 (15:11). В составе белорусской дружины самым результативным оказался Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей.

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На старте турнира подопечные Юрия Шевцова победили команду Объединенных Арабских Эмиратов (31:24), а затем обыграли вторую сборную Испании (30:26).

Итоговое положение: Беларусь — 6 очков, Испания — 4, Польша — 2, ОАЭ — 0.

Белорусы возвращаются в Минск и продолжат подготовку к чемпионату Европы-2020, на который отправятся 7 января.