Борис Пуховский: Можем сильно удивить как в хорошем, так и в плохом смысле слова

Как долетели, обустроились?

Пока привыкаем, это только первые дни. Атмосфера чемпионата в Граце как-то не чувствуется. В местном аэропорту ничего не напоминало о предстоящем турнире. Первый раз увидел его логотип в среду на автобусе, который нас забирал. Пока такое чувство, будто мы просто приехали на подготовку.

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Какой по счету это для вас EURO?

Боюсь ошибиться, но вроде четвертый.

Какой из предыдущих вспоминается чаще прочих?

Каждый из топ-турниров уникален по-своему — и чемпионаты мира, и первенства Европы. Наверное, больше других в памяти отпечатываются те, где удалось удачно выступить. Будем надеяться, что самым запоминающимся получится этот.

На что способна белорусская сборная?

Чувства двоякие. Можем всех сильно удивить как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Нет стопроцентной уверенности, что мы фавориты или вторые по силе в группе и непременно выйдем из нее. С другой стороны, есть ощущение, что способны со всеми бороться и всех побеждать.

Многие считают, что сейчас в сборной оптимальное сочетание опытных бойцов и талантливой молодежи…

Я говорил еще год назад, что у нашего тренера, наверное, лучший за десять лет выбор для варьирования состава. Причем ребята все понимают и не переживают из-за того, что один играет меньше, а другой — больше. Эта вариативность делает команду опасной для соперников.

Раньше такого не было?

Прежде лишь на одной-двух позициях можно было заменить игрока, не теряя в скорости и агрессивности. Сейчас же практически на каждой позиции можно провести замену без ущерба качеству игры.

Как оцениваете свою личную форму и готовность к чемпионату?

Могу это сделать, лишь основываясь за выступления за клуб. В сборной ничего особенного не было — мы тренировались, можно сказать, днем и ночью. Как это сработает на EURO — скоро увидим.

Чувствуете особую ответственность как один из лидеров?

Стараюсь об этом сильно не думать. Главное, чтобы мы выигрывали, а уже какой будет моя роль… Конечно, я стараюсь настраивать ребят на победу. Но когда команда собирается хорошая, все игроки — и молодые, и те, кто постарше — и без того думают только о выигрыше.

В групповом турнире нашими соперниками станут три балканские сборные. Помните свои ощущения сразу после жеребьевки?

Да… Но опять же, рано еще говорить. Мы можем сказать, что матчи с балканцами нам удаются. Но это отдельные случаи — в отборочных турнирах бывают игры дома и на выезде, а в финальных турнирах у того или иного соперника могут возникнуть проблемы. Нелогично брать за основу то, что было раньше. И у них новые команды, и у нас тоже. Победит тот, кто окажется сильнее в конкретный день.

Источник: Прессбол

Никита Вайлупов сказал, что балканцы — неудобные соперники…

Ну не знаю, это его мнение. Может, Никите лично не нравится играть с ними или он испытывает в матчах с этими командами какие-то проблемы. Хотя и я не скажу, что они легкие соперники. Там опасные игроки. Но на чемпионате Европы нет команд, которые будут каждый раз побеждать или проигрывать с разницей в десять мячей. Каждый матч станет войной — в хорошем смысле слова.

В стартовой встрече сборная Беларуси сразится с сербами. Этот поединок можно назвать определяющим?

Однозначно. Не берусь говорить за тренерский штаб, но мы общались с ребятами, и для нас это основная игра в группе. Если все сложится удачно — дай бог, чтобы мы победили — команда будет на подъеме. Поймем, что поймали волну. Если же не дай бог проиграем, то следующий матч станет очень тяжелым. Соперник там опытнейший, будет тяжело сражаться и вновь искать свою игру. И психологически будет сложно.

На прошлом EURO сербов вы одолели, причем в основном раунде. Тот опыт сейчас полезен?

Не знаю. Многие говорят, что у Сербии тогда была другая команда. Кажется, у них возникли проблемы с тренером. Некоторые утверждают, что гандболисты были те же, но играли не совсем серьезно. По видео — может, они где-то проиграли старт матча. Внутренний накал, мотивация у нас были сильнее, однако и сербы хотели победить.

Фаворитами нашей группы считают хорватов. Согласны?

Ну, тут легко сказать, если отталкиваться от их выступлений на всех чемпионатах. Из нашего квартета они обычно проходят дальше всех, поэтому будет вполне адекватным назвать их фаворитами.

Новогодние праздники не выбили сборную из ритма?

Нет. Ребята отметили адекватно, в семейном кругу. Все прекрасно понимали, что у нас большая работа. Когда мы только начали готовиться к чемпионату и проводили усиленные тренировки, то на внутрикомандном собрании решили: «Если уж мы приехали сюда и лишаемся возможности отдохнуть и побыть с семьями, давайте работать до конца и думать только о том, чтобы стать лучше».

У вас 3 января был еще и день рождения. Как-то удалось его отметить?

Да, жена привезла в гостиницу тортик. Мы его порезали и за ужином скушали.

Как ощущаете себя в 33?

Это только по паспорту. Думаю, мне повезло — могу общаться с ребятами, которые на десять лет младше, и быть в теме, узнавать от них о каких-то новшествах. Это приятно. Хотя все равно, наверное, жизнь спортсмена делится на карьеру и годы после ее завершения. И не важно, сколько тебе — 27 или 33. Я рад, что достиг этого возраста и еще выступаю на высоком уровне. Значит, где-то что-то было сделано правильно, учитывая опыт предшественников — те вообще заканчивали рано.

Источник: Прессбол

Как оцениваете сезон запорожского «Мотора»?

Не могу называть его неудачным. Возникло много проблем в связи с тем, что мы заявились, можно сказать, в два новых турнира — СЕХА-лигу и элитную группу Лиги чемпионов. К сожалению, в главном еврокубке не везло — потеряли три-четыре очка, которые сейчас очень пригодились бы. Хотя не скажу, что прямо провалили этот отрезок. Порой команда выдавала очень хорошие матчи. Однако в целом, наверное, нужен опыт. Это не просто — прийти в элитную группу и сразу заявить о себе. Многое надо было поменять. А что касается СЕХА-лиги — тьфу-тьфу, там у нас пока все удачно.

Лигочемпионский матч в Бресте для вас стал особенным?

Только в том плане, что нам надо было брать два очка. Они очень помогли бы. Я не говорю об эмоциях, потому что лично у меня никаких претензий и злобы на Брест нет. Чистый спорт — на площадке нет друзей. Обычная игра.

Сборная Украины на EURO выступает в Вене. Общаетесь с выступающими за нее одноклубниками?

Когда были на сборах, немного контактировали. Ребята тоже говорили, что усиленно работают. Им надо сделать больше, чем они могут, чтобы показать результат. Украинцы давно не выступали на таком уровне и ультрамотивированы. Посмотрим, насколько им удастся себя здесь проявить.

Хотели бы встретиться с ними на втором этапе чемпионата?

Без вопросов. Думаю, это совсем не плохой вариант и для нас, и для них.