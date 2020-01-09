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9 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты сыграют с сербами на старте чемпионата Европы

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут стартовый поединок на чемпионате Европы в австрийском Граце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче первого тура предварительной группы А подопечные Юрия Шевцова сыграют с командой Сербии (начало в 20.15, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В другом поединке сегодняшнего игрового дня в этом квартете встретятся сборные Черногории и Хорватии. Во второй день соревнований, 11 января, белорусы будут соперничать с хорватами, а 13 января завершат первый этап встречей с черногорцами.

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Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Впервые в континентальном первенстве принимают участие 24 команды, а не 16, как было раньше. Составы остальных предварительных групп:

В (Вена, Австрия) — Австрия, Украина, Чехия, Северная Македония;.

С (Тронхейм, Норвегия) — Германия, Латвия, Нидерланды, Испания;.

D (Тронхейм, Норвегия) — Норвегия, Франция, Португалия, Босния и Герцеговина;.

Е (Мальме, Швеция) — Венгрия, Дания, Исландия, Россия;.

F (Гетеборг, Швеция) — Швеция, Польша, Швейцария, Словения.

После завершения первого этапа в основной раунд выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины. Полуфинальные матчи состоятся 24 января, встреча за бронзу пройдет 25 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 января в Стокгольме.

Два года назад в Хорватии золото европейского первенства завоевали гандболисты Испании, победившие в финале команду Швеции (29:23), бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.

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