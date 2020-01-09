Белорусские гандболисты сыграют с сербами на старте чемпионата Европы

В матче первого тура предварительной группы А подопечные Юрия Шевцова сыграют с командой Сербии (начало в 20.15, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В другом поединке сегодняшнего игрового дня в этом квартете встретятся сборные Черногории и Хорватии. Во второй день соревнований, 11 января, белорусы будут соперничать с хорватами, а 13 января завершат первый этап встречей с черногорцами.

Читайте также Белорусские гандболисты стали победителями турнира в Польше

Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Впервые в континентальном первенстве принимают участие 24 команды, а не 16, как было раньше. Составы остальных предварительных групп:

В (Вена, Австрия) — Австрия, Украина, Чехия, Северная Македония;.

С (Тронхейм, Норвегия) — Германия, Латвия, Нидерланды, Испания;.

D (Тронхейм, Норвегия) — Норвегия, Франция, Португалия, Босния и Герцеговина;.

Е (Мальме, Швеция) — Венгрия, Дания, Исландия, Россия;.

F (Гетеборг, Швеция) — Швеция, Польша, Швейцария, Словения.

После завершения первого этапа в основной раунд выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины. Полуфинальные матчи состоятся 24 января, встреча за бронзу пройдет 25 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 января в Стокгольме.