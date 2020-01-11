Сборная России проиграла команде Венгрии в первом матче на чемпионате Европы по гандболу

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал Жолт Балог, на счету которого 7 мячей. У россиян больше всего голов на счету Дмитрия Санталова (5).

Помимо венгров, соперниками россиян по группе Е являются команды Дании и Исландии. В следующей встрече россияне встретятся с исландцами 13 января, а двумя днями позднее сыграют с датчанами.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть равных групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.