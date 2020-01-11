Белорусские гандболисты уступили хорватам на чемпионате Европы

В начале матча подопечные Юрия Шевцова действовали не очень уверенно, и преимущество соперников достигало пять мячей. Затем белорусские гандболисты наладили игру, сократив разрыв до минимума, но потом хорваты вновь заиграли мощнее и ушли на перерыв с перевесом в пять мячей.

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На старте второй половины встречи белорусы пропустили трижды подряд, перечеркнув все надежды на положительный результат. Самым результативным в составе белорусской команды стал Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей.

В стартовом матче сборная Беларуси обыграла сербов (35:30), а хорваты были сильнее черногорцев (27:21). В другой вчерашней встрече этого квартета гандболисты Черногории неожиданно переиграли сербов — 22:21.

Положение команд после двух игровых дней: Хорватия — 4 очка (разницамячей — 58−44), Беларусь — 2 (58−61), Черногория — 2 (43−48), Сербия — 0 (51−57). Таким образом, чтобы вместе с хорватами выйти в следующий этап, белорусам в последнем туре 13 января нужно не проиграть черногорскойдружине. Сербы, которые уже потеряли шансы пройти дальше, встретятсяс хорватами.

Во втором туре соревнований в группе С действующие чемпионы Старого Света испанцы разгромили команду Германии — 33:26, а гандболисты Нидерландов были сильнее команды Латвии — 32:24. Положение команд: Испания — 4 (66−48), Германия — 2 (60−56), Нидерланды — 2 (55−58), Латвия — 0 (46−65).

Также в субботу в стартовом туре квартета Е гандболисты Венгрии одолели команду России — 26:25, а сборная Исландии с минимальным перевесом переиграла датчан — 31:30.

Сегодня встречи второго тура пройдут в трех группах:

В — Австрия — Украина, Северная Македония — Чехия. На старте австрийцы были сильнее чехов (32:29), северомакедонцы выиграли у украинцев (26:25).

D — Португалия — Босния и Герцеговина, Франция — Норвегия. В первом туре португальцы обыграли французов (28:25), норвежцы выиграли у боснийцев (32:26).

F — Швеция — Словения, Швейцария — Польша. В первый игровой день шведы разгромили швейцарцев (34:21), словенцы переиграли поляков (26:23).

В этом году финальная стадия континентального первенства впервые проходит сразу в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции. После завершения первого группового раунда в основной этап выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. Затем 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины.