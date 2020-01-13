Белорусские гандболисты вышли в основной этап чемпионата Европы

Сегодня в заключительном поединке предварительной группы А в австрийском Граце белорусам для выхода в следующий этап можно было сыграть вничью, тогда как соперникам нужна была только победа. Начало игры белорусские гандболисты провели не очень удачно, но затем сумели собраться и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей. Во втором тайме белорусы продолжали владеть инициативой и в итоге выиграли с перевесом в 9 мячей. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Он также был признан лучшим игроком этого матча.

На старте первого группового этапа подопечные Юрия Шевцова победили сербов (35:30), а затем проиграли хорватам (23:31).

В другом сегодняшнем матче этого квартета сборная Хорватии, уже обеспечившая себе выход в основной этап, встретится с командой Сербии, которая при любом исходе останется на последнем месте в группе А. Положение команд: Хорватия — 4 очка (2 матча), Беларусь — 4 (3), Черногория — 2 (3), Сербия — 0 (2).

Также сегодня завершается турнир в группе С. Гандболисты Германии с огромным трудом переиграли команду Латвии — 28:27. Позже действующий чемпион Европы сборная Испании встретится с гандболистами Нидерландов. Турнирное положение: Испания — 4 (2), Германия — 4 (3), Нидерланды — 2 (2), Латвия — 0 (3).