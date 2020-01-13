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13 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты вышли в основной этап чемпионата Европы

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси вышли в основной этап финальной части чемпионата Европы, победив команду Черногории со счетом 36:27 (17:11), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в заключительном поединке предварительной группы А в австрийском Граце белорусам для выхода в следующий этап можно было сыграть вничью, тогда как соперникам нужна была только победа. Начало игры белорусские гандболисты провели не очень удачно, но затем сумели собраться и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей. Во втором тайме белорусы продолжали владеть инициативой и в итоге выиграли с перевесом в 9 мячей. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Он также был признан лучшим игроком этого матча.

На старте первого группового этапа подопечные Юрия Шевцова победили сербов (35:30), а затем проиграли хорватам (23:31).

В другом сегодняшнем матче этого квартета сборная Хорватии, уже обеспечившая себе выход в основной этап, встретится с командой Сербии, которая при любом исходе останется на последнем месте в группе А. Положение команд: Хорватия — 4 очка (2 матча), Беларусь — 4 (3), Черногория — 2 (3), Сербия — 0 (2).

Также сегодня завершается турнир в группе С. Гандболисты Германии с огромным трудом переиграли команду Латвии — 28:27. Позже действующий чемпион Европы сборная Испании встретится с гандболистами Нидерландов. Турнирное положение: Испания — 4 (2), Германия — 4 (3), Нидерланды — 2 (2), Латвия — 0 (3).

В группе Е российские гандболисты после стартового поражения от венгров (25:26) сегодня уступили исландцам с результатом 23:34, потеряв все шансы на продолжение борьбы. Гандболисты Исландии в первом туре взяли верх над датчанами (31:30), обеспечив себе выход в основной раунд. Позже датчане встретятся с венгерской командой. Турнирное положение: Исландия — 4 (2), Венгрия — 2 (1), Дания — 0 (1), Россия — 0 (2).

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