Сборная России проиграла команде Исландии во втором матче на чемпионате Европы по гандболу

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками у сборной Исландии стали Бьяри-Мар Эллисон, Александр Петтерссон и Сигвалди Бьорн Гудьонссон (по 6 заброшенных мячей). В составе сборной России больше всего голов на счету Глеба Калараша (6).

Сборная России занимает последнее место в группе Е после двух игр. В первом матче группы российские гандболисты проиграли команде Венгрии (25:26), в стартовом составе в этой игре ворота сборной России защищал Денис Заболотин, а в матче против исландских гандболистов основным вратарем стал Олег Грамс, по ходу обеих встреч стартовых вратарей заменял Виктор Киреев. После двух матчей лидером квартета Е является сборная Исландии, победив в обеих встречах. В следующей игре 15 января сборная России встретится с командой Дании.

Российская команда сохраняет шансы на попадание в основной этап при условии победы сборной Дании над венграми в матче, который состоится позднее в понедельник. К тому же для выхода в следующий раунд россиянам в заключительном туре потребуется победа над датчанами и успех исландцев над командой Венгрии. При равенстве очков у трех команд итоговые места определятся по наибольшему количеству забитых мячей в очных матчах и разнице забитых и пропущенных мячей в этих играх.

Белорусы досрочно вышли в основной этап

В понедельник в группе А сборная Белоруссии обыграла команду Черногории со счетом 36:27. Благодаря этой победе белорусские гандболисты гарантировали себе выход в следующую стадию турнира, заняв второе место в группе А, где на первой позиции расположилась сборная Хорватии, которая в понедельник сыграет с командой Сербии.

В группе С немецкие гандболисты оказались сильнее сборной Латвии — 28:27. После трех игр они занимают второе место в группе. Позднее в понедельник пройдет еще один матч в этом квартете. Испанцы, лидирующие в группе, сыграют с голландцами, находящимися после двух матчей на третьей позиции.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал.