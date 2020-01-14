ЧЕ-2020. Сборная Беларуси уложила черногорцев и вышла в основной раунд — каков ее предел?

Есть ли для этого объективные предпосылки? Вспомним последние чемпионаты мира и Европы с участием команды Шевцова — за пять кампаний сборная ни разу не победила соперника из числа фаворитов состязаний. В 2015-м уступили с разницей «-5» испанцам и «-4» катарцам, привлекшим тогда под знамена топ-исполнителей. На ЧЕ-2016 получили «-6» от хорватов, «-5» от поляков и «-11» от французов (в первом тайме вовсе сгорели — 5:20). На ЧМ-2017 капитулировали перед теми же хорватами («-6»), немцами («-6») и рассыпались под шведским прессом — «-19». На EURO-2018 вновь не смогли ничего противопоставить французам («-7») и шведам («-9»). Единственный раз, когда удалось зацепить «тяжеловеса», — памятная скандальная игра EURO-2018 с «прихватом» Артура Карвацкого от Лино Червара. Все. А ведь были за это время и болезненные поражения от словенцев и бразильцев в 2015-м, от малышей-чилийцев в 2017-м… Относительно громкие победы белорусы одерживали над сопоставимыми по уровню коллективами — в 2016-м в лихой перестрелке пострадали исландцы, в 2017-м — венгры.



Отдельно хочется вспомнить поединки с норвежцами: в 2016 году северяне победили «на тоненького», а еще зеленый 20-летний Сандер Сагосен забросил нам всего два мяча. Мало кто из экспертов тогда верил в норвежцев, но у них получилось. Если бы не проигрыш немцам в овертайме полуфинала, скандинавы поспорили бы за золото, но и четвертое место на ЧЕ стало грандиозным успехом. В 2017-м скоростные норвежцы уже ожидаемо увезли серебро с мундиаля, а в 2018-м едва не включились в борьбу за медали EURO (уступили шведам и хорватам в группе основного раунда лишь по дополнительным показателям). В тот год сборные Норвегии и Беларуси вновь встретились в предварительном раунде — на этот раз преимущество скандинавской команды было очевидным — победа с запасом («+5»). В 2019 году норвежцы сражались за золото ЧМ с датчанами, а с EURO-2020 уже высадили французов. Таким образом, за несколько лет подопечные Кристиана Берге проделали путь от «подающих надежды» до статуса тех, кого по Сергею Рутенко постеснялись бы «прихватывать» французские сестры-арбитры Бонавентюра. В сравнении с норвежцами команда Шевцова если и развивается, то неспешно.



Что мешает нам сделать аналогичный рывок? Как бы ни хотелось, догнать скандинавов в ближайшем будущем мы вряд ли сможем. Топ-гандболисты в Норвегии — иконы и обладатели жирных рекламных контрактов, суперзвезды, тогда как в Беларуси даже матч непримиримых СКА и БГК им. Мешкова на «Уручье» не собирает и 3000 зрителей без помощи суворовцев и учеников спортшкол. Об интересе к женскому гандболу в двух странах лучше умолчать. В Норвегии тренеры выбирают лучших из сотен занимающихся, у нас — лучших из имеющихся. Что говорить, если детско-юношеская гандбольная лига Zubr Cup была организована БГК и стартовала по всей стране лишь в феврале 2017 года (тогда в турнир заявились всего 16 команд)?



Простой пример из наших реалий: Иван Мацкевич — единственный, кто представляет в сборной Беларуси 1991 год рождения. В подростковом возрасте лепельская команда с Иваном в воротах побеждала оршанских сверстников, но уступала новополоцким, из которых и формировали костяк сборной Витебской области. Прошло время, а из детей Новополоцка-1991 до взрослого уровня не добрался никто. Да и куда им расти, если не самый бедный город не имеет даже команды в белорусском чемпионате? Новополоцкий тренер Михаил Андреев, например, воспитал Артура Рудя (1998 г. р.), прогрессирующего в СКА, из новополоцкого гандбола вышли Алехин и Бохан — чудом вышли, это большая удача. Город один, а проблемы в подготовке молодежи типичные, их еще предстоит решить. Ясно, что индивидуально большая часть норвежских гандболистов сильнее конкурентов из Беларуси: они просто прошли более жесткий отбор. Как упомянутому Славе Бохану на равных соперничать с лучшими линейными Европы, если он до старших классов вообще гандболом не занимался — перебивался с баскетбола на футбол?



Гораздо полезнее в нашем случае провести сравнение с португальцами — на данный момент главной сенсацией EURO-2020. Пиренейцы вернулись в элиту спустя 14 лет — и с ходу разделались с французами и боснийцами, досрочно выйдя из группы «D». Пока команда Паулу Перейры — главный претендент на одну из двух путевок в олимпийскую квалификацию, что разыгрываются на ЧЕ-2020 (и, соответственно, главный заочный соперник белорусов, нацелившихся на ОИ). Сборная Португалии, как и наша команда, не укомплектована под завязку отборными исполнителями, но ее направляет крепкая тренерская рука. И еще не известно, чья больше — Перейры или рулевого «Порту» Магнуса Андерссона. Помните, как «драконы» в конце 2018-го перехитрили минских армейцев в квалификации Кубка ЕГФ? Тогда шведский специалист тактически полностью переиграл Игоря Папругу в двухматчевой дуэли, а реванш в Минске лишь подсластил пилюлю. В сезоне-2019 «Порту» в Лиге чемпионов разобрался уже с мешковцами. Паулу Перейра взял лучшее из наработок Андерссона, а заодно и девять гандболистов его клуба. «Вылизанная» защита «6−0» и отточенная тактика игры всемером при пустых воротах стали ключом к победе над вчерашними небожителями. И только так — с конкретным и загодя подготовленным планом — можно было взять верх над французами. Во втором матче группы «D» против боснийцев (27:24) Перейра выпустил нескольких сменщиков, намекнув, что готовит основу к дальнейшим сюрпризам.



Еще одна команда ЧЕ-2020, напомнившая формулу «порядок бьет класс», — сборная Исландии, превзойденная белорусами в 2016-м. С именитым Гудмундуром Гудмундссоном у руля исландцы на старте EURO-2020 обыграли датчан (31:30). В скандинавской схватке Гудмундссон обставил бывшего ученика Николая Якобсена. Следом островитяне поиздевались над россиянами — 34:23.