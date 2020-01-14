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14 января, источник: Прессбол

ЧЕ-2020. Сборная Беларуси уложила черногорцев и вышла в основной раунд — каков ее предел?

На что могут претендовать гандболисты Юрия Шевцова дальше?

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Источник: AFP 2020

Последние пять лет «потолок сборной» — едва ли не главная тема для споров в кругах любителей белорусского гандбола. Прогрессируем или зависли на определенном уровне? Созрела команда для больших дел? Созреет ли в принципе? Мы мечтали об Олимпиаде накануне чемпионата мира-2015, когда вожаком был Сергей Рутенко, грезим и теперь, когда лучшим бомбардиром и лидером является вчерашний «салага» Артем Королек. Новый топ-турнир — новые химеры. «Задача минимум — попадание в квалификацию ОИ» от Пуховского, «лучший состав за 10 лет» от Мацкевича и даже неосторожная фраза Шевцова о «желании победить на EURO» — если уж игроки и тренер не скромничают, почему бы не помечтать болельщикам?

В зрительскую ловушку имени Аршавина попадаешь, когда сильно к кому-то прикипел. Ну кто виноват, что мужская сборная Беларуси действительно заставляет за себя переживать? Здесь нет натурализованных спортсменов, как в хоккее или биатлоне, парни даже в худшие дни не теряют лицо в отличие от тех же футболистов, Юрия Шевцова уважают и вспоминают добрым словом звезды уровня Уве Генсхаймера. Прекрасный микроклимат — один за всех и все за одного (даже те игроки, что по каким-то причинам не срабатываются с наставником, воспринимают ситуацию с пониманием — вновь примкнувший к сборной Вячеслав Шумак подтвердит). Нам хочется верить в нераскрытый потенциал, в то, что вот-вот накопится «критическая масса» факторов — и из талантливых середняков белорусы переместятся в «Tier-1».

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Есть ли для этого объективные предпосылки? Вспомним последние чемпионаты мира и Европы с участием команды Шевцова — за пять кампаний сборная ни разу не победила соперника из числа фаворитов состязаний. В 2015-м уступили с разницей «-5» испанцам и «-4» катарцам, привлекшим тогда под знамена топ-исполнителей. На ЧЕ-2016 получили «-6» от хорватов, «-5» от поляков и «-11» от французов (в первом тайме вовсе сгорели — 5:20). На ЧМ-2017 капитулировали перед теми же хорватами («-6»), немцами («-6») и рассыпались под шведским прессом — «-19». На EURO-2018 вновь не смогли ничего противопоставить французам («-7») и шведам («-9»). Единственный раз, когда удалось зацепить «тяжеловеса», — памятная скандальная игра EURO-2018 с «прихватом» Артура Карвацкого от Лино Червара. Все. А ведь были за это время и болезненные поражения от словенцев и бразильцев в 2015-м, от малышей-чилийцев в 2017-м… Относительно громкие победы белорусы одерживали над сопоставимыми по уровню коллективами — в 2016-м в лихой перестрелке пострадали исландцы, в 2017-м — венгры.

Отдельно хочется вспомнить поединки с норвежцами: в 2016 году северяне победили «на тоненького», а еще зеленый 20-летний Сандер Сагосен забросил нам всего два мяча. Мало кто из экспертов тогда верил в норвежцев, но у них получилось. Если бы не проигрыш немцам в овертайме полуфинала, скандинавы поспорили бы за золото, но и четвертое место на ЧЕ стало грандиозным успехом. В 2017-м скоростные норвежцы уже ожидаемо увезли серебро с мундиаля, а в 2018-м едва не включились в борьбу за медали EURO (уступили шведам и хорватам в группе основного раунда лишь по дополнительным показателям). В тот год сборные Норвегии и Беларуси вновь встретились в предварительном раунде — на этот раз преимущество скандинавской команды было очевидным — победа с запасом («+5»). В 2019 году норвежцы сражались за золото ЧМ с датчанами, а с EURO-2020 уже высадили французов. Таким образом, за несколько лет подопечные Кристиана Берге проделали путь от «подающих надежды» до статуса тех, кого по Сергею Рутенко постеснялись бы «прихватывать» французские сестры-арбитры Бонавентюра. В сравнении с норвежцами команда Шевцова если и развивается, то неспешно.

Что мешает нам сделать аналогичный рывок? Как бы ни хотелось, догнать скандинавов в ближайшем будущем мы вряд ли сможем. Топ-гандболисты в Норвегии — иконы и обладатели жирных рекламных контрактов, суперзвезды, тогда как в Беларуси даже матч непримиримых СКА и БГК им. Мешкова на «Уручье» не собирает и 3000 зрителей без помощи суворовцев и учеников спортшкол. Об интересе к женскому гандболу в двух странах лучше умолчать. В Норвегии тренеры выбирают лучших из сотен занимающихся, у нас — лучших из имеющихся. Что говорить, если детско-юношеская гандбольная лига Zubr Cup была организована БГК и стартовала по всей стране лишь в феврале 2017 года (тогда в турнир заявились всего 16 команд)?

Простой пример из наших реалий: Иван Мацкевич — единственный, кто представляет в сборной Беларуси 1991 год рождения. В подростковом возрасте лепельская команда с Иваном в воротах побеждала оршанских сверстников, но уступала новополоцким, из которых и формировали костяк сборной Витебской области. Прошло время, а из детей Новополоцка-1991 до взрослого уровня не добрался никто. Да и куда им расти, если не самый бедный город не имеет даже команды в белорусском чемпионате? Новополоцкий тренер Михаил Андреев, например, воспитал Артура Рудя (1998 г. р.), прогрессирующего в СКА, из новополоцкого гандбола вышли Алехин и Бохан — чудом вышли, это большая удача. Город один, а проблемы в подготовке молодежи типичные, их еще предстоит решить. Ясно, что индивидуально большая часть норвежских гандболистов сильнее конкурентов из Беларуси: они просто прошли более жесткий отбор. Как упомянутому Славе Бохану на равных соперничать с лучшими линейными Европы, если он до старших классов вообще гандболом не занимался — перебивался с баскетбола на футбол?

Гораздо полезнее в нашем случае провести сравнение с португальцами — на данный момент главной сенсацией EURO-2020. Пиренейцы вернулись в элиту спустя 14 лет — и с ходу разделались с французами и боснийцами, досрочно выйдя из группы «D». Пока команда Паулу Перейры — главный претендент на одну из двух путевок в олимпийскую квалификацию, что разыгрываются на ЧЕ-2020 (и, соответственно, главный заочный соперник белорусов, нацелившихся на ОИ). Сборная Португалии, как и наша команда, не укомплектована под завязку отборными исполнителями, но ее направляет крепкая тренерская рука. И еще не известно, чья больше — Перейры или рулевого «Порту» Магнуса Андерссона. Помните, как «драконы» в конце 2018-го перехитрили минских армейцев в квалификации Кубка ЕГФ? Тогда шведский специалист тактически полностью переиграл Игоря Папругу в двухматчевой дуэли, а реванш в Минске лишь подсластил пилюлю. В сезоне-2019 «Порту» в Лиге чемпионов разобрался уже с мешковцами. Паулу Перейра взял лучшее из наработок Андерссона, а заодно и девять гандболистов его клуба. «Вылизанная» защита «6−0» и отточенная тактика игры всемером при пустых воротах стали ключом к победе над вчерашними небожителями. И только так — с конкретным и загодя подготовленным планом — можно было взять верх над французами. Во втором матче группы «D» против боснийцев (27:24) Перейра выпустил нескольких сменщиков, намекнув, что готовит основу к дальнейшим сюрпризам.

Еще одна команда ЧЕ-2020, напомнившая формулу «порядок бьет класс», — сборная Исландии, превзойденная белорусами в 2016-м. С именитым Гудмундуром Гудмундссоном у руля исландцы на старте EURO-2020 обыграли датчан (31:30). В скандинавской схватке Гудмундссон обставил бывшего ученика Николая Якобсена. Следом островитяне поиздевались над россиянами — 34:23.

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А что белорусы? С одной стороны, предварительный этап завершен триумфально: победа над черногорцами была еще более убедительной, чем стартовый выигрыш у сербов. Юрий Шевцов вновь доказал, что с сравнимыми по классу оппонентами наши парни способны играть с позиции силы — захватывая преимущество в дебюте и контролируя ход поединка. Активная защита балканцев оказалась самоубийственным выбором: белорусские гандболисты без видимых проблем врывались в пустующие зоны и, преодолев стартовый мандраж, вырулили на преимущество в четыре мяча к 21-й минуте, после чего уже не подпускали «красно-желтых» на опасное расстояние. Даже 15 сэйвов Небойши Симича из «Мельзунгена» (36% надежности) не спасли черногорскую банду.

Перед стартом поединка Шевцов в интервью белорусскому ТВ упомянул, что «план на игру есть», но о козырях противника высказался расплывчато: «Команда довольно сильная, довольно серьезная. Очень вязкая защита, хорошие броски с задней линии». А в конце добавил: «Нас не интересует, что думают черногорцы, как они готовятся. Меня интересует моя команда». В схожей манере наш тренер высказывался и перед турниром: «Мы обращаем внимание только на себя, на наши проблемы. Я их уже озвучил. А все остальное… Какой соперник против нас выйдет, того мы должны обыгрывать».

В таком подходе — и сила, и слабость. Да, сборная Беларуси при Юрии Шевцове удерживает планку, до которой многим игровикам страны тянуться и тянуться. Но не всегда можно смотреть «только на себя». Был ли в субботу у нашего штаба четкий план противодействия хорватам? И был ли запасной на случай, если не сработает первый? Червар же, наоборот, помня о 2018-м, подготовился досконально. На фоне куда более организованной защиты, нежели у сербов и черногорцев, наши сборники дрогнули — и вмиг умелая ротация состава от Шевцова, так впечатлявшая в четверг, стала напоминать экспромт, спешные попытки выровнять ситуацию. Белорусская защита под навалом Степанчича и товарищей показалась еще более сырой. Как понадобилось больше креатива в розыгрыше, его не смог предложить ни Никуленков, ни Пуховский, ни Подшивалов. Когда белорусы немного подобрались к «шашечным», Червар взял тайм-аут и стал использовать семерых полевых в атаке — прием, которым португальцы побили французов, прием, который наша команда пока полноценно не задействует.

В основном раунде EURO-2020 будут ждать те самые топ-команды, которые все еще недосягаемы. Дерзайте, мужики!

ЧЕРНОГОРИЯ — БЕЛАРУСЬ — 27:36 (11:17)

ГРАЦ. «Штадтхалле Грац». Начало — в 20.15.

Судьи — Йорум, Клевен (Норвегия).

ЧЕРНОГОРИЯ: Миюшкович, Симич; Анджелич (2), Бакич (1), Чавор (1), Грбович (2), Канкараш, Ласица (1), Липовина (5), Радович, Шевальевич (4), Ф. Вуйович (4), С. Вуйович (3), Б. Вуйович (2), Божович (2), Лазович.

БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Мацкевич; Бровко (2), Кулеш (1), Шилович (5), Пуховский (3), Никуленков (2), Шумак, Юринок (2), Баранов (3), Лукьянчук (1), Подшивалов (1), Королек (5), Вайлупов (7), Бохан (1), Гайдученко (3).

ГРУППА «А»: ХОРВАТИЯ — 6 очков (3 игры), БЕЛАРУСЬ — 4 (3), Черногория — 2 (3), Сербия — 0 (3).

Команда Юрия Шевцова шагнула в следующую стадию без бонусных очков. Матчи основного раунда пройдут в Вене.

ГРУППА I (основной раунд): Хорватия — 2 очка (1 игра), Испания — 2 (1), Германия — 0 (1), БЕЛАРУСЬ — 0 (1), команда «В1», команда «В2».

16 января белорусы сразятся с немцами, 20-го — с испанцами. 18 января и 22 января национальная команда сыграет со второй и первой сборными пула «В» предварительного раунда.

Группа «В»: Австрия — 4 очка (2 игры), Чехия — 2 (2), Северная Македония — 2 (2), Украина — 0 (2).

Две лучшие команды из группы I попадут в полуфинал, третий коллектив поспорит за пятое место с третьей командой параллельного секстета.

Николай КРАСКОВСКИЙ

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