ЧЕ-2020. Сборная Беларуси уложила черногорцев и вышла в основной раунд — каков ее предел?
На что могут претендовать гандболисты Юрия Шевцова дальше?
На что могут претендовать гандболисты Юрия Шевцова дальше?
Последние пять лет «потолок сборной» — едва ли не главная тема для споров в кругах любителей белорусского гандбола. Прогрессируем или зависли на определенном уровне? Созрела команда для больших дел? Созреет ли в принципе? Мы мечтали об Олимпиаде накануне чемпионата мира-2015, когда вожаком был Сергей Рутенко, грезим и теперь, когда лучшим бомбардиром и лидером является вчерашний «салага» Артем Королек. Новый
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Есть ли для этого объективные предпосылки? Вспомним последние чемпионаты мира и Европы с участием команды Шевцова — за пять кампаний сборная ни разу не победила соперника из числа фаворитов состязаний. В 2015-м уступили с разницей «-5» испанцам и «-4» катарцам, привлекшим тогда под знамена
Отдельно хочется вспомнить поединки с норвежцами: в 2016 году северяне победили «на тоненького», а еще зеленый 20-летний Сандер Сагосен забросил нам всего два мяча. Мало кто из экспертов тогда верил в норвежцев, но у них получилось. Если бы не проигрыш немцам в овертайме полуфинала, скандинавы поспорили бы за золото, но и четвертое место на ЧЕ стало грандиозным успехом. В 2017-м скоростные норвежцы уже ожидаемо увезли серебро с мундиаля, а в 2018-м едва не включились в борьбу за медали EURO (уступили шведам и хорватам в группе основного раунда лишь по дополнительным показателям). В тот год сборные Норвегии и Беларуси вновь встретились в предварительном раунде — на этот раз преимущество скандинавской команды было очевидным — победа с запасом («+5»). В 2019 году норвежцы сражались за золото ЧМ с датчанами, а с EURO-2020 уже высадили французов. Таким образом, за несколько лет подопечные Кристиана Берге проделали путь от «подающих надежды» до статуса тех, кого по Сергею Рутенко постеснялись бы «прихватывать» французские
Что мешает нам сделать аналогичный рывок? Как бы ни хотелось, догнать скандинавов в ближайшем будущем мы вряд ли сможем.
Простой пример из наших реалий: Иван Мацкевич — единственный, кто представляет в сборной Беларуси 1991 год рождения. В подростковом возрасте лепельская команда с Иваном в воротах побеждала оршанских сверстников, но уступала новополоцким, из которых и формировали костяк сборной Витебской области. Прошло время, а из детей Новополоцка-1991 до взрослого уровня не добрался никто. Да и куда им расти, если не самый бедный город не имеет даже команды в белорусском чемпионате? Новополоцкий тренер Михаил Андреев, например, воспитал Артура Рудя (1998 г. р.), прогрессирующего в СКА, из новополоцкого гандбола вышли Алехин и Бохан — чудом вышли, это большая удача. Город один, а проблемы в подготовке молодежи типичные, их еще предстоит решить. Ясно, что индивидуально большая часть норвежских гандболистов сильнее конкурентов из Беларуси: они просто прошли более жесткий отбор. Как упомянутому Славе Бохану на равных соперничать с лучшими линейными Европы, если он до старших классов вообще гандболом не занимался — перебивался с баскетбола на футбол?
Гораздо полезнее в нашем случае провести сравнение с португальцами — на данный момент главной сенсацией EURO-2020. Пиренейцы вернулись в элиту спустя 14 лет — и с ходу разделались с французами и боснийцами, досрочно выйдя из группы «D». Пока команда Паулу Перейры — главный претендент на одну из двух путевок в олимпийскую квалификацию, что разыгрываются на ЧЕ-2020 (и, соответственно, главный заочный соперник белорусов, нацелившихся на ОИ). Сборная Португалии, как и наша команда, не укомплектована под завязку отборными исполнителями, но ее направляет крепкая тренерская рука. И еще не известно, чья больше — Перейры или рулевого «Порту» Магнуса Андерссона. Помните, как «драконы» в конце 2018-го перехитрили минских армейцев в квалификации Кубка ЕГФ? Тогда шведский специалист тактически полностью переиграл Игоря Папругу в двухматчевой дуэли, а реванш в Минске лишь подсластил пилюлю. В сезоне-2019 «Порту» в Лиге чемпионов разобрался уже с мешковцами. Паулу Перейра взял лучшее из наработок Андерссона, а заодно и девять гандболистов его клуба. «Вылизанная» защита «6−0» и отточенная тактика игры всемером при пустых воротах стали ключом к победе над вчерашними небожителями. И только так — с конкретным и загодя подготовленным планом — можно было взять верх над французами. Во втором матче группы «D» против боснийцев (27:24) Перейра выпустил нескольких сменщиков, намекнув, что готовит основу к дальнейшим сюрпризам.
Еще одна команда ЧЕ-2020, напомнившая формулу «порядок бьет класс», — сборная Исландии, превзойденная белорусами в 2016-м. С именитым Гудмундуром Гудмундссоном у руля исландцы на старте EURO-2020 обыграли датчан (31:30). В скандинавской схватке Гудмундссон обставил бывшего ученика Николая Якобсена. Следом островитяне поиздевались над россиянами — 34:23.
А что белорусы? С одной стороны, предварительный этап завершен триумфально: победа над черногорцами была еще более убедительной, чем стартовый выигрыш у сербов. Юрий Шевцов вновь доказал, что с сравнимыми по классу оппонентами наши парни способны играть с позиции силы — захватывая преимущество в дебюте и контролируя ход поединка. Активная защита балканцев оказалась самоубийственным выбором: белорусские гандболисты без видимых проблем врывались в пустующие зоны и, преодолев стартовый мандраж, вырулили на преимущество в четыре мяча к 21-й минуте, после чего уже не подпускали «красно-желтых» на опасное расстояние. Даже 15 сэйвов Небойши Симича из «Мельзунгена» (36% надежности) не спасли черногорскую банду.
Перед стартом поединка Шевцов в интервью белорусскому ТВ упомянул, что «план на игру есть», но о козырях противника высказался расплывчато: «Команда довольно сильная, довольно серьезная. Очень вязкая защита, хорошие броски с задней линии». А в конце добавил: «Нас не интересует, что думают черногорцы, как они готовятся. Меня интересует моя команда». В схожей манере наш тренер высказывался и перед турниром: «Мы обращаем внимание только на себя, на наши проблемы. Я их уже озвучил. А все остальное… Какой соперник против нас выйдет, того мы должны обыгрывать».
В таком подходе — и сила, и слабость. Да, сборная Беларуси при Юрии Шевцове удерживает планку, до которой многим игровикам страны тянуться и тянуться. Но не всегда можно смотреть «только на себя». Был ли в субботу у нашего штаба четкий план противодействия хорватам? И был ли запасной на случай, если не сработает первый? Червар же, наоборот, помня о 2018-м, подготовился досконально. На фоне куда более организованной защиты, нежели у сербов и черногорцев, наши сборники дрогнули — и вмиг умелая ротация состава от Шевцова, так впечатлявшая в четверг, стала напоминать экспромт, спешные попытки выровнять ситуацию. Белорусская защита под навалом Степанчича и товарищей показалась еще более сырой. Как понадобилось больше креатива в розыгрыше, его не смог предложить ни Никуленков, ни Пуховский, ни Подшивалов. Когда белорусы немного подобрались к «шашечным», Червар взял
В основном раунде EURO-2020 будут ждать те самые
ЧЕРНОГОРИЯ — БЕЛАРУСЬ — 27:36 (11:17)
ГРАЦ. «Штадтхалле Грац». Начало — в 20.15.
Судьи — Йорум, Клевен (Норвегия).
ЧЕРНОГОРИЯ: Миюшкович, Симич; Анджелич (2), Бакич (1), Чавор (1), Грбович (2), Канкараш, Ласица (1), Липовина (5), Радович, Шевальевич (4), Ф. Вуйович (4), С. Вуйович (3), Б. Вуйович (2), Божович (2), Лазович.
БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Мацкевич; Бровко (2), Кулеш (1), Шилович (5), Пуховский (3), Никуленков (2), Шумак, Юринок (2), Баранов (3), Лукьянчук (1), Подшивалов (1), Королек (5), Вайлупов (7), Бохан (1), Гайдученко (3).
ГРУППА «А»: ХОРВАТИЯ — 6 очков (3 игры), БЕЛАРУСЬ — 4 (3), Черногория — 2 (3), Сербия — 0 (3).
Команда Юрия Шевцова шагнула в следующую стадию без бонусных очков. Матчи основного раунда пройдут в Вене.
ГРУППА I (основной раунд): Хорватия — 2 очка (1 игра), Испания — 2 (1), Германия — 0 (1), БЕЛАРУСЬ — 0 (1), команда «В1», команда «В2».
16 января белорусы сразятся с немцами, 20-го — с испанцами. 18 января и 22 января национальная команда сыграет со второй и первой сборными пула «В» предварительного раунда.
Группа «В»: Австрия — 4 очка (2 игры), Чехия — 2 (2), Северная Македония — 2 (2), Украина — 0 (2).
Две лучшие команды из группы I попадут в полуфинал, третий коллектив поспорит за пятое место с третьей командой параллельного секстета.
Николай КРАСКОВСКИЙ