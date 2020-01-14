Гандболисты сборных Испании и Германии стали первыми соперниками белорусов в основном этапе ЧЕ

Одним из оппонентов белорусов будет действующий чемпион континента сборная Испании, которая в 3-м туре состязаний в группе С переиграла команду Нидерландов со счетом 36:25. Второе место заняли гандболисты Германии, одолевшие сборную Латвии — 28:27. Итоговое положение: Испания — 6 очков, Германия — 4, Нидерланды — 2, Латвия — 0.

Еще два соперника белорусской дружины станут известны сегодня вечером после заключительных встреч в квартете В: Австрия — Северная Македония, Чехия — Украина. Турнирное положение после двух туров: Австрия — 4, Чехия — 2, Северная Македония — 2, Украина — 0.

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Накануне в своем заключительном поединке первого группового этапа в австрийском Граце белорусы уверенно переиграли черногорцев с результатом 36:27. На старте турнира в группе А подопечные Юрия Шевцова победили сербов (35:30), а затем проиграли хорватам (23:31). В последнем матче этого квартета его лидер сборная Хорватии взяла верх над сербами — 24:21. Итоговое положение: Хорватия — 6, Беларусь — 4, Черногория — 2, Сербия — 0.

В группе Е накануне прошли встречи второго тура. Российские гандболисты после стартового поражения от венгров (25:26) разгромно проиграли команде Исландии — 23:34, потеряв шансы на продолжение борьбы за награды. В другом поединке датчане и венгры не выявили победителя — 24:24. Это первая ничья на нынешнем ЧЕ. Турнирное положение после двух игровых дней: Исландия — 4, Венгрия — 3, Дания — 1, Россия — 0. Здесь последние поединки состоятся в среду, 15 января.

Сегодня финишируют состязания еще в двух предварительных квартетах:

D — Франция — Босния и Герцеговина, Норвегия — Португалия. Турнирное положение после двух туров: Норвегия — 4, Португалия — 4, Франция — 0, Босния и Герцеговина — 0. Норвежцы и португальцы обеспечили себе путевки в основной раунд.

F — Швейцария — Словения, Швеция — Польша. Турнирное положение после двух туров: Словения — 4, Швеция — 2, Швейцария — 2, Польша — 0.

После завершения первого этапа в основной раунд выходят по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины. Полуфинальные матчи состоятся 24 января, встреча за бронзу пройдет 25 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 января в Стокгольме.