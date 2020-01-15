Австрийцы и чехи стали последними соперниками белорусских гандболистов в основном этапе ЧЕ

Источник: AFP 2020

Одни из хозяев континентального первенства гандболисты Австрии в 3-м туре победили команду Северной Македонии 32:28, сборная Чехии обыграла украинцев — 23:19. Итоговое положение в этом квартете таково: Австрия — 6 очков, Чехия — 4, Северная Македония — 2, Украина — 0.

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Таким образом, в группе I основного этапа подопечные Юрия Шевцова встретятся с командами Германии (16 января), Чехии (18 января), Испании (20 января) и Австрии (22 января). Сборные Хорватии, Испании и Австрии имеют по 2 очка, набранных на первом этапе, у остальных команд нет зачетных баллов.

Гандболисты сборных Испании и Германии стали первыми соперниками белорусов в основном этапе ЧЕОдним из оппонентов белорусов будет действующий чемпион континента сборная Испании, которая в 3-м туре состязаний в группе С переиграла команду Нидерландов со счетом 36:25. Второе место заняли гандболисты Германии, одолевшие сборную Латвии — 28:27.

В группе II сыграют гандболисты Норвегии (2 очка), Словении (2), Швеции (0), Португалии (0), а также две лучшие команды из предварительной группы Е. В ней заключительные матчи пройдут сегодня вечером: Исландия — Венгрия, Дания — Россия. После двух туров положение в квартете Е таково: Исландия — 4 очка, Венгрия — 3, Дания — 1, Россия — 0.