Российские гандболисты проиграли датчанам в своем последнем матче на чемпионате Европы

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком у россиян стал Игорь Сорока (6 мячей), в составе сборной Дании больше всего голов на счету Миккеля Хансена (7).

Ранее россияне уступили сборным Венгрии (25:26) и Исландии (23:34), ничья во втором туре между сборными Дании и Венгрии (24:24) досрочно лишила россиян шансов на выход в основной раунд турнира. Венгры в другом матче третьего тура обыграли сборную Исландии (24:18), не позволив выйти из группы действующим чемпионам мира датчанам. В турнирной таблице группы Е по итогам трех матчей россияне не набрали очков и заняли последнее, четвертое место. Первой стала команда Венгрии (5 очков), второй — Исландии (4), третьей — Дании (3).

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На предварительном этапе выступали 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. В первой группе сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Германии, Испании, Хорватии и Чехии, во второй группе — команды Венгрии, Исландии, Норвегии, Словении, Португалии и Швеции. По итогам матчей основного раунда, которые завершатся 22 января, по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

По итогам чемпионата Европы одна команда получит путевку на Олимпийские игры, еще две — в квалификационный турнир. Эти места займут три лучшие команды на турнире среди сборных, которые ранее не отобрались на Игры и в квалификационный турнир.