Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
ПСЖ
02
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
15.01
Ним
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15.01
Амьен
Реймс
11
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Хоккей. КХЛ
15.01
Адмирал
Авангард
25
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
00:15 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболисты проиграли датчанам в своем последнем матче на чемпионате Европы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мужская сборная России проиграла команде Дании со счетом 28:31 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в шведском Мальмё.

Наверх
Источник: AP 2020

Самым результативным игроком у россиян стал Игорь Сорока (6 мячей), в составе сборной Дании больше всего голов на счету Миккеля Хансена (7).

Ранее россияне уступили сборным Венгрии (25:26) и Исландии (23:34), ничья во втором туре между сборными Дании и Венгрии (24:24) досрочно лишила россиян шансов на выход в основной раунд турнира. Венгры в другом матче третьего тура обыграли сборную Исландии (24:18), не позволив выйти из группы действующим чемпионам мира датчанам. В турнирной таблице группы Е по итогам трех матчей россияне не набрали очков и заняли последнее, четвертое место. Первой стала команда Венгрии (5 очков), второй — Исландии (4), третьей — Дании (3).

Читайте также
Опустошение и разочарованиеРоссийские гандболисты пропустят третью Олимпиаду подряд

На предварительном этапе выступали 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. В первой группе сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Германии, Испании, Хорватии и Чехии, во второй группе — команды Венгрии, Исландии, Норвегии, Словении, Португалии и Швеции. По итогам матчей основного раунда, которые завершатся 22 января, по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

По итогам чемпионата Европы одна команда получит путевку на Олимпийские игры, еще две — в квалификационный турнир. Эти места займут три лучшие команды на турнире среди сборных, которые ранее не отобрались на Игры и в квалификационный турнир.

Мужская сборная России в последний раз участвовала в Олимпиаде в 2008 году. В 2000 году российские гандболисты завоевали золото Игр, в 2004 году выиграли бронзовые медали. Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Мужская сборная СССР дважды побеждала на Олимпиаде (1976, 1988), еще один раз золото завоевала объединенная команда спортсменов стран бывших республик СССР (1992).

Читайте также
 "Я начала сомневаться, думать — что во мне не так?"
Авербух рассказал о гонораре Медведевой в новогоднем ледовом шоу
Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
«Чемпионат»: РФС определился с будущим Черчесова в сборной
Полузащитник «Краснодара» отдан в аренду в клуб MLS
Экс-тренер сборной России выступил с жесткой критикой Губерниева
Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году (видео)
«Монако» с Головиным играет с «ПСЖ» 2-й матч подряд (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь