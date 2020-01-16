Российские гандболисты проиграли чемпионам мира. Но хотя бы сопротивлялись

Источник: AP 2020

Сборная России на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд сумела не стать последней. В заключительном матче группового этапа команда Эдуарда Кокшарова проиграла чемпионам мира и олимпийским чемпионам датчанам. Ни одной из команд этот матч был уже не нужен, разве что в качестве хорошего спарринга.

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Просто спарринг

Конечно, Евро-2020, который проходит в Швеции, Норвегии и Австрии, получается удивительным. То, что в основной раунд не сможет выйти сборная России, было с большой степенью вероятности ожидаемо. Но того, что групповой этап не преодолеют сборные Дании и Франции, две сильнейшие команды мира, предположить было невозможно.

Судьбу датчан, действующих чемпионов мира и олимпийских чемпионов мира, решали другие, а именно сборные Исландии и Венгрии. Команду Николая Якобсена мог устроить только один вариант — победа исландцев. Но выиграли венгры, лишив Миккеля Хансена и его партнёров всех шансов.

А сборная России выбыла из борьбы после двух матчей, потерпев два поражения. Так что матч россиян и датчан превратился в хороший спарринг.

Тайм в пользу России

В первом тайме сборная России играла хорошо, хотя поначалу скорость датчан наших парней немного удивила. С другой стороны, два быстро пропущенных мяча россиян встряхнули, после чего игра некоторое время шла на равных, а потом наши повели в счёте и даже создали довольно комфортный задел.

Датчане при заполненных почти полностью своими болельщиками трибунах «Мальмё-Арены» с первых минут показали, что на серьёзную борьбу не настроены. Слишком легко они создавали моменты, слишком легко их транжирили, и допускали много потерь.

Лучшая по рейтингу сборная мира в первом тайме играла спустя рукава, а сборная России сумела этим воспользоваться. Лучшего игрока мира Миккеля Хансена в защите буквально «съел» Даниил Шишкарёв, отыгравший просто великолепно. Перевод Хансен с левого полусреднего на позицию правого ничего не дал, и в итоге Якобсен усадил своего лидера на скамейку запасных.

Первый тайм завершился с преимуществом сборной России в три мяча.

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Никаких иллюзий

Но едва началась вторая половина встречи, как датчане не просто отыгрались, но и повели в счёте. На это им потребовалось ровно четыре минуты. В перерыве Якобсен, очевидно, поговорил с подопечными на повышенных тонах, в атаке перешёл на схему с семью игроками, оставляя ворота пустыми, а Хансена отправил в розыгрыш.

К таким действиям соперников наша команда оказалась не готова. Когда сборная Дании вела уже три мяча, Кокшаров поменял вратаря: место Виктора Киреева занял Олег Грамс. И опытнейший голкипер своими действиями помог россиянам вернуться в игру.

Три атаки датчан — три сейва Грамса. Наши счёт сравняли, и даже минут семь смогли держать равенство, но когда Хансен и партнёры прекратили валять дурака, а вновь взялись за дело, иллюзии быстро развеялись. К тому же Кокшаров просил действовать в обороне по схеме 5−1 против семерых соперников, а это приводило к тому, что одной длинной передачей можно было буквально разорвать оборону.

Пару потерь чемпионы мира допустили, но на итоговом результате это не сказалось. Сборная Дании победила, хоть и отправилась домой, как и сборная России. Наша команда не стала последней только благодаря тому, что у сборной Латвии, например, разница мячей по итогам группового этапа была «—20», а у наших после трёх матчей стало «—15».

То, что показала команда в Мальмё, показало абсолютную неготовность сборной к важнейшему турниру. Наверняка после Евро-2020 со стороны ФГР будут сделаны кадровые выводы.