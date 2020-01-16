Белорусские гандболисты сыграют с командой Германии на чемпионате Европы

Сборная Беларуси в первом поединке группы I в Вене встретится с командой Германии (начало в 22.30).

Также сегодня гандболисты Чехии сыграют с действующим чемпионом континента Испанией, а австрийцы будут соперничать с хорватами.

Перед стартом основного этапа сборные Испании, Австрии и Хорватии имеют по 2 очка, набранных на первом этапе, у остальных команд нет зачетных баллов.

В группе II в шведском Мальме сыграют гандболисты Норвегии (2 очка), Словении (2), Венгрия (2), Швеции (0), Португалии (0) и Исландии (0).