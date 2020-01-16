«Большинство людей в Беларуси в нас не верит. Ну и пожалуйста». Сборная хочет взять золото на гандбольном Евро

Источник: AFP 2020

Никита Вайлупов — про старт турнира, свою роль и большие цели.

Команда Юрия Шевцова вновь творит красоту. На чемпионате Европы, проходящем в эти дни на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, белорусские гандболисты пробились в основной раунд. В предварительном они обыграли сербов (35:30), при неоднозначном судействе уступили хорватам (23:31) и в решающем поединке оказались сильнее черногорцев (36:27).

В четверг белорусы матчем с немцами стартуют в основном раунде ЧЕ. Помимо Германии в соперниках у коллектива Шевцова значатся хорваты, испанцы, австрийцы и чехи. В полуфинал из группы выйдут две лучшие дружины. Третья сыграет за пятое место со сборной, занявшей такую же позицию в секстете II.

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«Трибуна» связалась с одним из лидеров сборной Беларуси Никитой Вайлуповым, который рассказал об атмосфере в коллективе и целях, стоящих перед командой, а еще о том, как относится к званию MVP матча с Черногорией, и неверии белорусских болельщиков в успех сборной.

— Какая атмосфера царила в автобусе сборной по дороге в Вену, где команда продолжит выступление на чемпионате Европы? Эйфория или все спокойно?

— Не сказал бы, что была эйфория. Мы сделали свою работу, сделали ее хорошо. А в автобусе кто чем занимался: играли в карты, смотрели фильмы, сидели в интернете. Ничего особенного.

— О победе над Черногорией уже забыли?

— Знаете, когда мы проиграли хорватам, у нас не было времени переживать по этому поводу. Здесь очень напряженный график: игра, день паузы, снова игра. Мы успеваем только разобрать ошибки и подготовиться к новому матчу. Вот и времени, чтобы много радоваться победе над Черногорией, у нас нет.

— Из-за такого графика чемпионат Европы становится рутинным турниром, рабочим?

— Мне просто не с чем сравнить, для меня это вообще первый топ-турнир. Но в какой-то степени да, можно говорить о рутине. Все идет одно и то же, только соперники меняются.

— Действительно, для вас это первый топ-турнир. С какими ожиданиями лично от себя вы ехали на ЧЕ?

— Для меня главное было получить доверие тренера, команды. Как можно больше выходить на площадку и приносить пользу коллективу.

— Ваши ожидания в плане атмосферы на турнире, накала борьбы оправдались?

— Казалось бы, еще недавно наблюдал за звездами мирового гандбола, олимпийскими чемпионами, чемпионами мира со стороны, а сейчас нахожусь с ними на одной площадке, обыгрываю или играю на равных, забиваю лучшим вратарям Европы — это бомба, не передать словами. Что касается атмосферы, то в Граце она была крутая. Приехали наши болельщики, их было слышно. И приятно играть в чужой стране, когда все равно слышишь наших людей.

***

— Перед Евро, рассуждая о соперниках, вы говорили об «актерском мастерстве балканцев». Уже столкнулись с этим?

— Да, это было во всех матчах — и с черногорцами, и с сербами, и с хорватами. Как нам сказали потом, за такое поведение соперников должны наказывать. В их исполнении был «Голливуд экшн». Но одно — это сказать. А второе — это то, что было на самом деле, в игре. Балканцы старались манипулировать судьями, но, к счастью, особо у них это не получалось. Злило ли такое поведение оппонента? Нет, это часть игры. Как говорится, в игре можно делать все, пока не видит судья. Все во благо результата.

Что касается непосредственно нас, то мы не преуспеваем в «Голливуд экшне». Наше — это силовой бросок, проход. Забросить, отстоять в защите. Это наше, и мы на этом выезжаем. Как по мне, лучше играть честно, чем применять «Голливуду экшн» и проигрывать.

— Если мы говорим о честности, давайте откровенно: победа хорватов в матче над белорусами честная?

— Вы хотите услышать мое мнение по поводу судейства? Каждый должен выполнять свою работу. Мы ее старались делать качественно. А по поводу судей… Наш матч обслуживала действительно квалифицированная пара, первая женская пара, которая в свое время судила финал Олимпийских игр. Значит, это действительно хорошие судьи. Но никто не может обойтись без ошибок. В матче с хорватами мы допускали ошибки, судьи где-то недоработали. Но, знаете, я бы не говорил о том, что они подсуживали хорватам, «засаживали» сборную Беларуси. Мы сами совершили много потерь, не завершали стопроцентные выходы один в один. Мы проиграли хорватами сами. К арбитрам у меня претензий нет. Пусть их проверяют и оценивают те люди, которые этим и должны заниматься.

— Сергей Рутенко сказал, что сборная Беларуси не заслуживает такого отношения к себе.

— Ни на одном турнире не видел, чтобы нам когда-нибудь подсуживали, свистели в нашу сторону. А если свистят против нас, то просто появляется дополнительная мотивация сделать свою работу еще более качественно. Сделать так, чтобы у арбитров даже не было возможности в спорном эпизоде свистеть в пользу соперника.

— После воодушевляющего старта, победы над сербами, такое поражение от Хорватии психологически прибивает?

— Да, начинать с победы всегда здорово. Но мы порадовались немного и сразу забыли. Это история. Сразу же начали готовиться к хорватам. Да, старались, но случилось так, как случилось. Приняли это поражение, сделали выводы, пометки, обсудили с тренерским штабом и начали готовиться к поединку с черногорцами.

***

— Что лично вы испытывали перед стартовым матчем на турнире?

— Был в предвкушении дебюта, во сне прорабатывал каждый бросок, каждый семиметровый. Честно скажу, это было во сне. И поэтому спал я тяжело. Волнение было, но оно такое приятное. Плюс испытывал гордость за себя. Потому что парень из Витебска, из неблагоприятного района играет на чемпионате Европы.

— И не просто играет, а является одним из лидеров сборной.

— Я этого не говорил :).

— Это говорят болельщики, специалисты. И спрашивают у Шевцова, может ли он назвать Вайлупова лидером команды.

— Это такой провокационный вопрос, не стал бы на него отвечать. Может случиться так, что сегодня я сыграю прекрасно, а завтра буду выглядеть намного хуже. Не оправдаю ожидания. То, что стал MVP матча с Черногорией — это заслуга и всех партнеров по команде, и тренерского штаба. Не моя индивидуальная награда. Говорить о том, что я лидер команды, неправильно. У нас есть такие старожилы, как Пуховский, Шилович, Никуленков, Бровко. У ребят в сумме пару тысяч голов за сборную. И мой гол такой же ценный, как и голы других парней. Все это результат слаженной работы команды.

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— Шевцов отмечал, что на ЧЕ сборная поехала в оптимальном составе, то есть собраны все сильнейшие.

— Да, так и есть.

— В матче с Черногорией на 18-й минуте вы не реализовали семиметровый. Но следующую попытку исполняли все равно вы, что бывает нечасто. После первой неудачи не пропала уверенность в себе?

— А на самом деле мне ее вселил Боря Пуховский. Именно он мне сказал: «Ты идешь бросать еще раз!» Я, естественно, не отказался.

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— Выход сборной Беларуси в основной раунд — это сенсация или в порядке вещей? Как такой успех должны воспринимать болельщики?

— Это результат планомерной и плодотворной работы, проведенной на протяжении нескольких недель. Плюс это результаты работы федерации гандбола, которая трудится не покладая рук. Так что сегодняшний успех — следствие приложенных ранее усилий.

— В курсе, как оценивали шансы белорусов на победу на чемпионате Европы? В списке фаворитов турнира мы были на 16-м месте. Не верили в нашу команду?

— Скорее, эти прогнозы до такой степени «профессионалы» делали. Есть статистика, и под нее выставляются коэффициенты, прогнозы, кто выиграет, кто проиграет. Но, смотрите, Франция входила в топ-3 фаворитов ЧЕ, и никто не мог предположить, что команда займет 15−18-е место. На Португалию никто особо не ставил, но они уже высоко забрались. Нынешний турнир преподнес много сюрпризов, открыл много новых имен, команд. Коллективы, которые недавно были на среднем уровне, сейчас обыгрывают таких грандов, как Франция, играют наравне с датчанами.

— Белорусы прогнозистов уже поставили на место?

— Слушайте, пусть нас ставят хоть на 20-е место, пусть в нас не верят. К тому же в Беларуси есть часть людей, которая не верит в свою же сборную. Пусть они верят в то, что читают. А мы просто будем делать свою работу и опровергать всякие прогнозы.

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***

— В четверг белорусы стартуют в основном раунде матчем с немцами. Какие у вас ожидания?

— Против Германии я ни разу не играл, поэтому очень жду этого матча. Хочется посражаться с гандболистами высокого уровня. А так, конечно, заранее посыпать голову пеплом не стоит — это игра. И, посмотрим, может, снова преподнесем сенсацию.

— В этом матче нас фаворитами считать не будут. И это, наверное, на руку белорусам?

— Естественно, каждая игра важна, но, думаю, мы будем более раскрепощены, чем сборная Германии. Да вообще на чемпионате не раз можно было увидеть, что команды, на которых не делались ставки, которые считались андердогами, преподносят сюрпризы. Наша сборная — не исключение.

— Председатель федерации гандбола Владимир Коноплев говорил, что перед сборной стоит задача выйти в основной раунд, а дальше будет видно по состоянию команды, настроению ребят, травмам. Каковы эти показатели?

— Состояние оптимальное, игровые кондиции оптимальные, психологическое состояние на уровне, травм нет. Тренерский штаб постарается подвести игроков к очередному матчу в оптимальном состоянии. Да и мы сами профессионалы, все сделаем для этого.

— Чтобы одолеть немцев, что нам нужно подтянуть?

— Все вкупе. Чтобы играть против таких коллективов как Германия, нужно показывать свой максимум. А где-то даже прыгнуть выше головы.

***

— Шевцов отмечал, что в команде царит отличный микроклимат. По-вашему, за счет чего удалось его создать?

— Просто он есть. И это данность. Даже не могу объяснить, почему и как он создается. Молодежь, старики — все вместе, все хотят побеждать.

— Недавно команда ходила в горы. Как восприняли такой тимбилдинг игроки?

— Все хорошо. Появилась возможность отвлечься, как вы сказали, от рутины чемпионата Европы, подышать свежим воздухом, посмотреть город. С пользой провели время, пообщались на не гандбольные темы.

— Шевцов недавно давал интервью и сказал следующее: «Мы хотим стать чемпионами, а журналисты пускай говорят и спекулируют». Беларусь намерена стать чемпионом?

— Когда вы задали вопрос, сами улыбнулись. Тоже не верите в нас? Уверен, большинство людей в Беларуси в нас не верит. Ну и пожалуйста, никто никого не заставляет. А любой спортсмен всегда должен ставить максимальные задачи. И это нормально. Да, мы хотим стать чемпионами. Зачем говорить о том, что мы проиграем тем и тем. Нужно выходить на площадку с внутренней уверенностью в себе. И если мы будем верить друг в друга, то почему бы как единому кулаку не ударить?

Журналисты скептически относятся к словам Шевцова. А я в это верю. Почему мы не можем выиграть, замахнуться на это? Если мы начали уже об этом говорить — это большое дело. Нужно идти дальше. А по поводу того, что в нас многие не верят, мы можем заставить поменять мнение людей, только показывая результаты.