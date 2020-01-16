Белтелерадиокомпания покажет матчи второго группового раунда чемпионата Европы по гандболу

Сегодня в 22.20 на «Беларусь 5» начнется прямая трансляция поединка Беларусь — Германия. В субботу, 18 января, в 17.50 стартует игра между сборными Беларуси и Чехии. Этот матч можно будет также увидеть на спортивном канале Белтелерадиокомпании.

«Беларусь 5» предложит болельщикам и противостояние наших гандболистов с испанцами. Оно состоится в понедельник в 20.05. Заключительный поединок второго группового раунда белорусы проведут в среду, 22 января, против австрийцев. Эту игру поклонники гандбола и другие любители спорта смогут увидеть в режиме реального времени на телеканале «Беларусь 2». Начало матча в 20.05.