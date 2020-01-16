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16 января, источник: БЕЛТА

Белтелерадиокомпания покажет матчи второго группового раунда чемпионата Европы по гандболу

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы «Беларусь 5» и «Беларусь 2» в прямом эфире покажут матчи второго группового раунда чемпионата Европы по гандболу с участием нашей мужской команды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

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Сегодня в 22.20 на «Беларусь 5» начнется прямая трансляция поединка Беларусь — Германия. В субботу, 18 января, в 17.50 стартует игра между сборными Беларуси и Чехии. Этот матч можно будет также увидеть на спортивном канале Белтелерадиокомпании.

«Беларусь 5» предложит болельщикам и противостояние наших гандболистов с испанцами. Оно состоится в понедельник в 20.05. Заключительный поединок второго группового раунда белорусы проведут в среду, 22 января, против австрийцев. Эту игру поклонники гандбола и другие любители спорта смогут увидеть в режиме реального времени на телеканале «Беларусь 2». Начало матча в 20.05.

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