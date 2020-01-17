Белорусские гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы

В стартовом поединке группы I в австрийской Вене белорусы встречались с командой Германии и уступили со счетом 23:31 (11:18). В первой половине игры белорусские гандболисты допускали очень много ошибок в атаке, после которых соперники отвечали голами в быстрых отрывах. В середине тайма немцы создали преимущество в 7 мячей и сохранили его до перерыва. Во втором тайме белорусы несколько раз сокращали разрыв до 5 мячей, но догнать немцев так и не смогли. Самым результативным в составе сборной Беларуси стал Владислав Кулеш, забросивший 6 мячей.