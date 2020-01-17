Белорусские гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно начали выступление в основном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно начали выступление в основном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке группы I в австрийской Вене белорусы встречались с командой Германии и уступили со счетом 23:31 (11:18). В первой половине игры белорусские гандболисты допускали очень много ошибок в атаке, после которых соперники отвечали голами в быстрых отрывах. В середине тайма немцы создали преимущество в 7 мячей и сохранили его до перерыва. Во втором тайме белорусы несколько раз сокращали разрыв до 5 мячей, но догнать немцев так и не смогли. Самым результативным в составе сборной Беларуси стал Владислав Кулеш, забросивший 6 мячей.
Свой следуюший матч подопечные Юрия Шевцова проведут 18 января против сборной Чехии, которая накануне проиграла действующим чемпионам континента испанцам со счетос 25:31. Гандболисты Хорватии переиграли команду Австрии с результатом 27:23.
Турнирное положение: Испания — 4 очка, Хорватия — 4, Австрия — 2, Германия — 2, Беларусь — 0, Чехия — 0.
Поединки в группе II начнутся сегодня вечером в шведском Мальме: Словения — Исландия, Швеция — Португалия, Норвегия — Венгрия. Положение команд: Норвегия — 2 очка, Словения — 2, Венгрия — 2, Швеция — 0, Португалия — 0, Исландия — 0.
После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.