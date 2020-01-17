Минский СКА уступил гандболистам ЗТР в Балтийской лиге
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА потерпели первое поражение на групповом этапе Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА потерпели первое поражение на групповом этапе Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Минчане играли без ряда основных игроков и главного тренера Игоря Папруги, которые находятся в составе национальной сборной Беларуси на чемпионате Европы.
Два следующих поединка в группе А Балтийской лиги СКА также проведет на выезде: 7 февраля с лидером финским «Риихимяки», 9 февраля с эстонской «Пылвой».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Риихимяки» — 8 очков (5 матчей), СКА — 7 (5), ЗТР — 7 (5), «Добеле» (Латвия) — 7 (7).
В группе В впереди латвийский «Целтниекс» (Рига), литовская «Швиеса» (Вильнюс) и эстонская «Кехра», у которых по 9 очков, литовский «Гранитас» (Каунас) имеет 6 баллов.
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В прошлом сезоне Балтийской лиги минский СКА стал бронзовым призером, а золото завоевали гандболисты «Риихимяки», победившие в финале ЗТР.