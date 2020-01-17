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17 января, источник: БЕЛТА

Минский СКА уступил гандболистам ЗТР в Балтийской лиге

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА потерпели первое поражение на групповом этапе Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня вице-чемпионы Беларуси уступили в Запорожье украинскому ЗТР со счетом 32:34. Первый тайм «армейцы» выиграли с минимальным перевесом — 18:17, но после перерыва хозяева сумели переломить ход встречи и добились победы.

Минчане играли без ряда основных игроков и главного тренера Игоря Папруги, которые находятся в составе национальной сборной Беларуси на чемпионате Европы.

Два следующих поединка в группе А Балтийской лиги СКА также проведет на выезде: 7 февраля с лидером финским «Риихимяки», 9 февраля с эстонской «Пылвой».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Риихимяки» — 8 очков (5 матчей), СКА — 7 (5), ЗТР — 7 (5), «Добеле» (Латвия) — 7 (7).

В группе В впереди латвийский «Целтниекс» (Рига), литовская «Швиеса» (Вильнюс) и эстонская «Кехра», у которых по 9 очков, литовский «Гранитас» (Каунас) имеет 6 баллов.

В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из двух предварительных групп.

В прошлом сезоне Балтийской лиги минский СКА стал бронзовым призером, а золото завоевали гандболисты «Риихимяки», победившие в финале ЗТР.

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