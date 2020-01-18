Белорус Артем Королек вошел в символическую сборную первого этапа гандбольного ЧЕ

Один из лидеров белорусской дружины стал лучшим линейным среди представителей всех 24 команд. Сейчас Артем Королек занимает 5-е место среди лучших снайперов континентального первенства, забросив 22 мяча.

Лидирует норвежский бомбардир Саннер Сагосен, на лицевом счету которого 34 гола. Кроме этих гандболистов, в символическую сборную также вошли Гонсало Перес де Варгас (Испания); Кай Смитс (Нидерланды), Андре Шмид (Швейцария), Блаж Янц (Словения), Магнус Йендаль (Норвегия).