Белорус Артем Королек вошел в символическую сборную первого этапа гандбольного ЧЕ
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Королек вошел в символическую сборную первого этапа гандбольного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Королек вошел в символическую сборную первого этапа гандбольного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из лидеров белорусской дружины стал лучшим линейным среди представителей всех 24 команд. Сейчас Артем Королек занимает 5-е место среди лучших снайперов континентального первенства, забросив 22 мяча.
Лидирует норвежский бомбардир Саннер Сагосен, на лицевом счету которого 34 гола. Кроме этих гандболистов, в символическую сборную также вошли Гонсало Перес де Варгас (Испания); Кай Смитс (Нидерланды), Андре Шмид (Швейцария), Блаж Янц (Словения), Магнус Йендаль (Норвегия).
Сегодня на чемпионате Европы состоятся матчи в группе I: Беларусь — Чехия, Испания — Австрия, Германия — Хорватия. Положение команд: Испания — 4 очка, Хорватия — 4, Германия — 2, Австрия — 2, Чехия — 0, Беларусь — 0.