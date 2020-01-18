Гандболисты Беларуси победили чехов на чемпионате Европы

Сегодня во втором поединке группы I в австрийской Вене белорусы в упорнейшей борьбе одолели чехов со счетом 28:25 (13:11).

На протяжении почти всей встречи подопечные Юрия Шевцова были впереди, соперники догоняли, но в концовке игры белорусские гандболисты сумели довести дело до победы. Самым результативным в составе сборной Беларуси стал Никита Вайлупов, в активе которого 6 заброшенных мячей. По 5 раз ворота чехов поражали Дмитрий Никуленков, Артем Королек и Андрей Юринок.