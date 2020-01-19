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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболисты сборной Хорватии обыграли команду Германии в матче ЧЕ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Гандболисты команды Хорватии победили сборную Германии в матче второго группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции, Норвегии и Австрии.

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Встреча группы 1, прошедшая в субботу в Вене, завершилась со счетом 25:24 в пользу хорватов.

В других матчах дня в группе сборная Белоруссии переиграла команду Чехии со счетом 28:25, а сборная Испании нанесла поражение команде Австрии — 30:26.

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