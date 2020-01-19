Гандболисты сборной Хорватии обыграли команду Германии в матче ЧЕ

Встреча группы 1, прошедшая в субботу в Вене, завершилась со счетом 25:24 в пользу хорватов.

В других матчах дня в группе сборная Белоруссии переиграла команду Чехии со счетом 28:25, а сборная Испании нанесла поражение команде Австрии — 30:26.