Гандболисты сборной Хорватии обыграли команду Германии в матче ЧЕ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Гандболисты команды Хорватии победили сборную Германии в матче второго группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции, Норвегии и Австрии.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Гандболисты команды Хорватии победили сборную Германии в матче второго группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции, Норвегии и Австрии.
Встреча группы 1, прошедшая в субботу в Вене, завершилась со счетом 25:24 в пользу хорватов.
В других матчах дня в группе сборная Белоруссии переиграла команду Чехии со счетом 28:25, а сборная Испании нанесла поражение команде Австрии — 30:26.